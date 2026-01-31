Gloria, Tim, Žan in Rok na krilih domačih navijačev v boj za najvišja mesta na Rogli

Deskarska karavana se bo danes ustavila na Rogli, kjer bodo izpeljali paralelni veleslalom. To bo zadnja tekma pred olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini, kjer se lahko zgodi vse mogoče. Ob 9. uri se bodo začele kvalifikacije, ob 13. uri pa bodo na sporedu izločilni boji.

Slovenske barve bo na Rogli zastopala standardna četverica Gloria Kotnik, Tim Mastnak, ki je letos že stal na zmagovalnem odru, v Scuolu je bil tretji, Žan Košir, ki se je na vrhunec sezone pripravljal z dvakratnim olimpijskim prvakom iz Sočija Vicom Wildom in je na Rogli zmagal leta 2021, in Rok Marguč.

