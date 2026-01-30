Podatki razkrivajo, kateri trgovec ponuja kakovostne izdelke po nizkih cenah

V času, ko cene vsakdanjih izdelkov vse pogosteje narekujejo naše nakupovalne odločitve, se marsikdo znajde pred vprašanjem, kako pametno razporediti družinski proračun. A pri nakupih hrane in izdelkov za dom se kakovosti preprosto ne želimo odpovedati. V Sparu že dolgo dokazujejo, da je mogoče prihraniti pri vsakdanjih nakupih, ne da bi se morali odreči izdelkom, ki jim zaupamo. S premišljeno oblikovano ponudbo lastnih znamk, trajno znižanimi izdelki priznanih blagovnih znamk ter številnimi akcijami in ugodnostmi Spar omogoča, da je ugoden nakup dostopen vsak dan.

Ob znižanih cenah pa SPAR tokrat razveseljuje tudi z nagradno igro, v kateri lahko s kančkom pozornosti na cenah in pravim odgovorom napolnite svojo nakupovalno vrečko kar na njihov račun. Kako sodelovati in zakaj se izplača spremljati Sparove ugodnosti, preverite v nadaljevanju.

Ugodno nakupovanje mora biti na voljo vsak dan

Foto: Shutterstock

Čeprav je nagradna igra prijetna dodatna spodbuda, pa Sparovo sporočilo ostaja jasno: prihranek ne sme biti stvar naključja ali srečnega trenutka, temveč zavestna odločitev, ki spremlja vsakodnevne nakupe. V času, ko se življenjski stroški hitro spreminjajo, prav predvidljivost cen in občutek nadzora nad porabo postajata eden ključnih dejavnikov pri izbiri trgovine.

V Sparu že dolgo izhajajo iz razumevanja, da kupci ne iščejo le trenutnih popustov, temveč zanesljivo okolje, v katerem lahko dolgoročno načrtujejo svoje nakupe po nižjih cenah. Zato poudarek ni zgolj na občasnih akcijah, temveč na pregledni ponudbi, jasnih oznakah tudi dolgotrajnih ugodnosti, ki kupcem omogočajo, da se pri vsakem obisku lažje odločajo premišljeno.

Takšen pristop pomeni, da ugoden nakup v Sparu ni omejen na en teden ali en izdelek, temveč postane del nakupovalnih navad – tako pri manjših, hitrih nakupih kot pri večjih tedenskih obiskih trgovine. Prihranek tako ni rezultat odrekanja, temveč dobrega pregleda nad ponudbo in zavestno izbiro.

Trajno znižani izdelki priznanih blagovnih znamk: ugodno tudi dolgoročno Posebnost Sparove ponudbe so tudi trajno znižani izdelki priznanih blagovnih znamk. Že več kot 2.200 izdelkov nosi oznako Trajno znižano, kar pomeni, da ne gre za kratkotrajno akcijo, temveč za dolgoročno ugodno ceno. Sledenje tej oznaki kupcem omogoča večjo predvidljivost pri nakupovanju in zanesljiv prihranek ob vsakem obisku trgovine.

Foto: Shutterstock

Kakovostna znamka SPAR: do 30 odstotkov ceneje

Pomemben del Sparove strategije so tudi izdelki Kakovostne znamke SPAR, ki so na voljo v vseh kategorijah, od osnovnih živil do izdelkov za vsakdanjo uporabo. V primerjavi s primerljivimi izdelki priznanih blagovnih znamk so v povprečju kar do 30 odstotkov cenejši, pri tem pa njihovo kakovost potrjujejo tudi neodvisne institucije.

Tako lahko potrošniki brez slabe vesti izberejo cenovno ugodnejšo alternativo, ne da bi se morali odpovedati preverjeni kakovosti.

Uganite ceno in napolnite svojo vrečko na Sparov račun SPAR v sklopu nagradne igre, ki poteka na Siol.net, k sodelovanju vabi vse, ki radi nakupujete premišljeno in spremljate ugodne ponudbe. Naloga je preprosta: uganite, kakšna je trenutno skupna vrednost vseh izdelkov Kakovostne znamke SPAR v nagradni vrečki, ki jo vidite v nagradni igri. Pri tem si lahko pomagate z aktualnim Sparovim katalogom. Med vsemi, ki bodo sodelovali v nagradni igri, bomo izžrebali pet nagrajencev, ki bodo prejeli Sparovo darilno kartico v vrednosti 40 evrov in si z njo napolnili svojo nakupovalno vrečko. V nagradni igri lahko sodelujete vse do 2. 2. 2026.

Vsak dan v akciji več tisoč izdelkov

V Sparu pa za ugoden nakup poskrbijo tudi s premišljeno ponudbo več tisoč izdelkov, ki so na voljo po akcijskih cenah. Vsak dan je tako v akciji več kot 3.800 izdelkov, kar pomeni, da je po znižanih cenah na voljo več izdelkov, kot jih ima povprečna diskontna trgovina v celoti. Več kot tisoč izdelkov je vsak dan znižanih, več kot 2.200 pa jih nosi oznako trajno znižano, kar pomeni, da so znižani tudi po šest mesecev.

Dodatne prihranke prinašajo tudi SPAR kuponi, tedenski letaki ter SPAR aplikacija, ki kupcem omogoča hiter pregled aktualnih ugodnosti in personaliziranih ponudb.

Diskontne cene, a preverjena kakovost: S-BUDGET

Foto: SPAR

Eden ključnih stebrov ugodnega nakupovanja v Sparu je linija S-BUDGET, ki združuje nizke cene in preverjeno kakovost. V ponudbi je skoraj 600 izdelkov za vsakodnevne potrebe, od osnovnih živil do izdelkov za dom, ki so na voljo po diskontnih cenah.

Pomembno pa je vedeti, da pri liniji S-BUDGET nizka cena ne pomeni kompromisa pri kakovosti. Prehrambni izdelki S-BUDGET so redno preverjani v sodelovanju s priznanimi slovenskimi in tujimi inštituti, številni pa so na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani prejeli tudi senzorično oceno odlična kakovost. Enako velja za čistila S-BUDGET, s katerimi lahko učinkovito in cenovno dostopno poskrbite za celoten dom.