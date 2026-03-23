Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
13.55

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
naložbe trgovina carine Mercosur Evropska komisija

Ponedeljek, 23. 3. 2026, 13.55

59 minut

EU bo z majem začela začasno uporabljati sporazum z Mercosurjem

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Foto Reuters

Trgovinski sporazum se bo začel izvajati še pred dokončno potrditvijo v Evropskem parlamentu, ki ga je januarja poslal v presojo Sodišču EU. Parlament bo zdaj počakal na mnenje sodišča, ki pa bi lahko za to potrebovalo do dve leti.

Foto: Reuters

Evropska komisija bo trgovinski sporazum med EU in južnoameriškim Mercosurjem začela začasno uporabljati s 1. majem, so danes sporočili iz Bruslja. Sporazum se bo tako začel izvajati še pred dokončno potrditvijo v Evropskem parlamentu, ki ga je poslal v presojo Sodišču EU.

S tem, ko je Evropska komisija o koncu notranjih postopkov obvestila Paragvaj, ki je depozitar sporazuma na strani Mercosurja, je opravila zadnji postopkovni korak, potreben za začetek začasne uporabe sporazuma, so v sporočilu za javnost pojasnili na Komisiji.

Sporazum EU–Mercosur bo tako začasno veljal od 1. maja med EU in vsemi državami tega južnoameriškega trgovinskega bloka, ki bodo do konca marca končale postopke ratifikacije in o tem obvestile EU. Argentina, Brazilija in Urugvaj so to že storile, Paragvaj pa je sporazum pred kratkim ratificiral in naj bi Komisijo o tem obvestil kmalu, so navedli v Bruslju.

Bolj odporne in zanesljive dobavne verige 

Začasna uporaba sporazuma zagotavlja odpravo carin na določene izdelke že od prvega dne, s čimer se po zagotovilih Komisije ustvarjajo predvidljiva pravila za trgovino in naložbe. Začasna uporaba bo zagotovila tudi močnejše sodelovanje med EU in Mercosurjem pri pomembnih globalnih vprašanjih, kot so delavske pravice in podnebne spremembe. "Ustvarila bo bolj odporne in zanesljive dobavne verige, ki so ključne zlasti za predvidljiv pretok kritičnih surovin," so zapisali.

"Danes smo naredili pomemben korak pri dokazovanju naše verodostojnosti kot pomembnega trgovinskega partnerja," je ob tem dejal komisar EU za trgovino Maroš Šefčovič. Prepričan je, da bo začasna uporaba sporazuma Bruslju omogočila, da začne izpolnjevati obljubo o novih priložnostih za trgovino, rast in delovna mesta za izvoznike.

Da bo Evropska komisija sporazum z Mercosurjem začela začasno uporabljati, je konec februarja sporočila predsednica Komisije Ursula von der Leyen. Kot je takrat spomnila, so voditelji držav članic EU Evropsko komisijo pooblastili, da začne sporazum EU–Mercosur začasno uporabljati, ko ga bo ratificirala prva država južnoameriškega trgovinskega bloka. To sta februarja storila Urugvaj in Argentina, ki skupaj z Brazilijo in Paragvajem sestavljata Mercosur.

V skladu z dogovorom, ki sta ga strani po četrt stoletja pogajanj podpisali sredi preteklega meseca, bodo južnoameriške države postopoma odpravile carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami in zaščitnimi ukrepi.
naložbe trgovina carine Mercosur Evropska komisija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
