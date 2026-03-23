Evropska komisija bo trgovinski sporazum med EU in južnoameriškim Mercosurjem začela začasno uporabljati s 1. majem, so danes sporočili iz Bruslja. Sporazum se bo tako začel izvajati še pred dokončno potrditvijo v Evropskem parlamentu, ki ga je poslal v presojo Sodišču EU.

S tem, ko je Evropska komisija o koncu notranjih postopkov obvestila Paragvaj, ki je depozitar sporazuma na strani Mercosurja, je opravila zadnji postopkovni korak, potreben za začetek začasne uporabe sporazuma, so v sporočilu za javnost pojasnili na Komisiji.

Sporazum EU–Mercosur bo tako začasno veljal od 1. maja med EU in vsemi državami tega južnoameriškega trgovinskega bloka, ki bodo do konca marca končale postopke ratifikacije in o tem obvestile EU. Argentina, Brazilija in Urugvaj so to že storile, Paragvaj pa je sporazum pred kratkim ratificiral in naj bi Komisijo o tem obvestil kmalu, so navedli v Bruslju.

Bolj odporne in zanesljive dobavne verige

Začasna uporaba sporazuma zagotavlja odpravo carin na določene izdelke že od prvega dne, s čimer se po zagotovilih Komisije ustvarjajo predvidljiva pravila za trgovino in naložbe. Začasna uporaba bo zagotovila tudi močnejše sodelovanje med EU in Mercosurjem pri pomembnih globalnih vprašanjih, kot so delavske pravice in podnebne spremembe. "Ustvarila bo bolj odporne in zanesljive dobavne verige, ki so ključne zlasti za predvidljiv pretok kritičnih surovin," so zapisali.

"Danes smo naredili pomemben korak pri dokazovanju naše verodostojnosti kot pomembnega trgovinskega partnerja," je ob tem dejal komisar EU za trgovino Maroš Šefčovič. Prepričan je, da bo začasna uporaba sporazuma Bruslju omogočila, da začne izpolnjevati obljubo o novih priložnostih za trgovino, rast in delovna mesta za izvoznike.

Da bo Evropska komisija sporazum z Mercosurjem začela začasno uporabljati, je konec februarja sporočila predsednica Komisije Ursula von der Leyen. Kot je takrat spomnila, so voditelji držav članic EU Evropsko komisijo pooblastili, da začne sporazum EU–Mercosur začasno uporabljati, ko ga bo ratificirala prva država južnoameriškega trgovinskega bloka. To sta februarja storila Urugvaj in Argentina, ki skupaj z Brazilijo in Paragvajem sestavljata Mercosur.

V skladu z dogovorom, ki sta ga strani po četrt stoletja pogajanj podpisali sredi preteklega meseca, bodo južnoameriške države postopoma odpravile carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami in zaščitnimi ukrepi.