Alarm na vratih med EU in Rusijo: milijon "zelo nevarnih ljudi" v Evropo?

V Estoniji trdijo, da imajo zelo zanesljive informacije, da bo po koncu vojne v Ukrajini večina ruskih vojakov, ki se trenutno borijo v Ukrajini, poskusila priti v Evropsko unijo. "Večinoma gre za kriminalce. To so zelo nevarni ljudje in Evropa na to ni pripravljena," svari estonski zunanji minister Margus Tsahkna.

Estonija, država, ki si deli mejo z Rusijo, je v začetku januarja vstop v Evropsko unijo oziroma v schengensko območje preprečila 261 državljanom Rusije, ki so se kot vojaki borili v vojni v Ukrajini (vir).

Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je takrat druge evropske države, ki so članice Evropske unije, prepričeval, da je prepoved vstopa v schengensko območje treba razširiti na vse ruske vojake, ki so sodelovali v ruskem napadu na Ukrajino in njeni okupaciji.

Vodja estonske diplomacije Margus Tsahkna zagovarja popolno prepoved vstopa v Evropsko unijo vsem državljanom Rusije, ki so se borili v Ukrajini. Foto: Reuters

Kriminalci in ljudje, ki so sovražno nastrojeni do Evrope

Kot je poudaril vodja estonske diplomacije, gre za več kot milijon državljanov Rusije, ki za Evropo predstavljajo jasno varnostno grožnjo.

Nekdanji ruski vojaki so po besedah Tsahkne idealni kandidati za rekrute ruskih obveščevalnih služb za izvajanje vohunjenja, sabotaž in drugih prikritih aktivnosti na ozemlju Evropske unije ter vpletenost v dejavnosti organiziranega kriminala.

Vodja estonske diplomacije Tsahkna je dejal, da Estonija razpolaga z zanesljivimi informacijami, da bo večina od milijona ruskih borcev v Ukrajini po morebitnem koncu vojne poskusila priti v Evropsko unijo. Fotografija je bila ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: Grok / Umetna inteligenca

Med ruskimi borci, ki so sodelovali v vojni v Ukrajini, jih ima namreč ogromno kriminalno preteklost – Rusija je posameznike, ki so bili pripravljeni na odhod na ukrajinsko fronto, novačila tudi po zaporih –, precej pa je tudi državljanov Rusije, ki so izrazito nenaklonjeni oziroma celo sovražno nastrojeni do Evrope.

"Imamo zanesljive informacije, da jih bo večina poskusila priti v EU"

Margus Tsahkna je opozorilo ponovil ta teden in dejal, da Estonija razpolaga z zanesljivimi informacijami, da bo večina od milijona ruskih borcev v Ukrajini po morebitnem koncu vojne poskusila priti v Evropsko unijo.

"Večinoma gre za kriminalce. To so zelo nevarni ljudje in Evropa na to ni pripravljena," je v Bruslju v četrtek posvaril Tsahkna.

Ruski predsednik Vladimir Putin se je glede na četrtkove trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa strinjal s predlogom za začasno prekinitev ognja v Ukrajini. Foto: Reuters

Kallas: Evropa se mora pripraviti na to možnost

Z vodjo estonske diplomacije se strinja Kaja Kallas, visoka zunanjepolitična predstavnica EU. Kot je dejala, so ruski vojaki, ki so se borili na fronti v Ukrajini, "jasno varnostno tveganje za Evropsko unijo". Meni, da gre za nekaj, na kar se mora Evropa čim prej pripraviti.

Po mnenju Kallas so potrebni čimprejšnji pogovori s predstavniki vseh članic Evropske unije, da bi zagotovili, da ima vsaka od držav načrt za obdobje po koncu vojne v Ukrajini.

Po poročanju Politica Estonija bolj robusten, enoten in predvsem neizprosen pristop do problematike domnevnega milijona ruskih borcev, ki naj bi načrtovali prihod v Evropo, spodbuja zato, ker je trenutna metodologija evropskih držav za identificiranje in prepoved vstopa v schengensko območje potencialno problematičnim posameznikom počasna in se razlikuje od države do države.