Ukrajina zaprepadena: "To se ni zgodilo že od druge svetovne vojne"

Kijevsko-Pečerska lavra, zgodovinski pravoslavni samostan v ukrajinski prestolnici, ki je uvrščen tudi na Unescov seznam svetovne dediščine, je bil pretekli konec tedna poškodovan med ruskim nočnim napadom z droni in raketami.

Med ruskim napadom v noči na 24. januar sta bili zaradi zračnih eksplozij in udarnih valov poškodovani najmanj dve poslopji v kompleksu samostana Kijevsko-Pečerska lavra, ki je znan tudi kot Kijevski samostan v jamah, je poročala ukrajinska tiskovna agencija Interfax.

"Vsakič je v ozadju Rusija"

"Prvič od konca druge svetovne vojne se je zgodilo, da je Kijevsko-Pečerska lavra utrpela škodo zaradi vojaških operacij. Vsakič jo je povzročila Moskva – leta 1918, leta 1941 in zdaj," je bil do ruskega napada z droni in raketami kritičen Maksim Osipenko, generalni direktor organizacije, ki bdi nad vzdrževanjem samostana.

Samostan Kijevsko-Pečerska lavra bo letos praznoval že 975 let obstoja. Foto: Shutterstock

Po njegovih besedah je bilo na poslopjih, ki so utrpela škodo, poškodovanih več oken in vrat, razpokale so tudi stene.

Škoda že na več tisoč objektih ukrajinske kulturne dediščine

Ukrajinska ministrica za kulturo in namestnica ministra za humanitarno politiko Tatjana Berežna je na uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook medtem zapisala, da so na terenu že ekipe, ki ugotavljajo natančno razsežnost poškodb, in da se bodo takoj, ko bo to mogoče, začeli tudi postopki restavriranja.

Dodala je, da je škodo po začetku ruske invazije Ukrajine zaradi ruskih napadov utrpelo že več kot 1.600 krajev in več kot 2.400 objektov, ki imajo v Ukrajini status kulturne dediščine.