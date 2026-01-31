Sobota, 31. 1. 2026, 7.40
Dončić doživel bližnje srečanje z legendo hokeja, ta si je z Jamesom izmenjal dres #video
Eden največjih zvezdnikov v zgodovini lige NHL Aleksander Ovečkin je prost večer izkoristil za ogled tekme lige NBA med Washington Wizards in Los Angeles Lakers, pri tem pa prijetno združil s koristnim. Ali še bolj prijetnim. Kakor se vzame. Srečal se je z dolgoletnim prijateljem LeBronom Jamesom, mimogrede pa doživel tudi bližnje srečanje z mlajšim zvezdnikom Jezernikov, Luko Dončićem.
Kapetan Washington Capitals Aleksander Ovečkin je tekmo skupaj s sinovoma Sergejem in Iljo kot se za športnega velikana spodobi spremljal tik ob parketu. Ne samo, da je bil stalno na očeh kamer, hitro ga je opazil tudi LeBron James, ga prišel pozdravit in stisnit roko, po dvoboju pa sta se zvezdnika srečala še v garderobi, kjer sta si izmenjala podpisana dresa.
Viralno 'srečanje' med Ovečkinom in Dončićem
Zanimiv moment pa se je zgodil tudi med tekmo, ko je sloviti hokejist doživel bližje srečanje z Luko Dončićem, saj ga je ustavil, da mu ne bi padel v naročje ali 'zgrmel' med sedeže. Posnetek je hitro postal viralen, eden od uporabnikov družbenega omrežja X pa se je ob tem hudomušno vprašal, ali je Dončić sploh vedel, kdo je bil njegov “rešitelj”.
Tekmo, ki se je končala s prepričljivo zmago Jezernikov (142:111) in trojnim dvojčkom Dončića (37 točk, 11 skokov in 13 asistenc) v manj kot 20 minutah (!), je ob robu igrišča na povabnilo domače ekipe spremljal tudi slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. Wizards so ob prihodu slovenskega zvezdnika pripravili poseben večer slovenske dediščine, slovenskim navijačem pa omogočili tudi ogled treninga Lakersov pred tekmo.
