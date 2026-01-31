Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
31. 1. 2026,
7.40

Sobota, 31. 1. 2026, 7.40

Dončić doživel bližnje srečanje z legendo hokeja, ta si je z Jamesom izmenjal dres #video

Aleksander Ovečkin | Košarkarsko tekmo med Washington Wizards in Los Angeles Lakers si je iz prve vrste ogledal tudi legendarni ruski hokejist Aleksander Ovečkin. | Foto Profimedia

Košarkarsko tekmo med Washington Wizards in Los Angeles Lakers si je iz prve vrste ogledal tudi legendarni ruski hokejist Aleksander Ovečkin.

Foto: Profimedia

Eden največjih zvezdnikov v zgodovini lige NHL Aleksander Ovečkin je prost večer izkoristil za ogled tekme lige NBA med Washington Wizards in Los Angeles Lakers, pri tem pa prijetno združil s koristnim. Ali še bolj prijetnim. Kakor se vzame. Srečal se je z dolgoletnim prijateljem LeBronom Jamesom, mimogrede pa doživel tudi bližnje srečanje z mlajšim zvezdnikom Jezernikov, Luko Dončićem.

Kapetan Washington Capitals Aleksander Ovečkin je tekmo skupaj s sinovoma Sergejem in Iljo kot se za športnega velikana spodobi spremljal tik ob parketu. Ne samo, da je bil stalno na očeh kamer, hitro ga je opazil tudi LeBron James, ga prišel pozdravit in stisnit roko, po dvoboju pa sta se zvezdnika srečala še v garderobi, kjer sta si izmenjala podpisana dresa.

Dva največja športnika 21. stoletja imata kar nekaj skupnih točk. Oba sta najboljša strelca v zgodovini svojih lig – Ovečkin je z 919 zadetki rekorder lige NHL, James pa z 42.841 točkami najboljši strelec vseh časov v ligi NBA. Skupno jima je tudi to, da sta pri več kot 40 letih še vedno aktivna na najvišji ravni in da se še nista izrekla o svoji športni prihodnosti.

Viralno 'srečanje' med Ovečkinom in Dončićem

Zanimiv moment pa se je zgodil tudi med tekmo, ko je sloviti hokejist doživel bližje srečanje z Luko Dončićem, saj ga je ustavil, da mu ne bi padel v naročje ali 'zgrmel' med sedeže. Posnetek je hitro postal viralen, eden od uporabnikov družbenega omrežja X pa se je ob tem hudomušno vprašal, ali je Dončić sploh vedel, kdo je bil njegov “rešitelj”.

Tekmo, ki se je končala s prepričljivo zmago Jezernikov (142:111) in trojnim dvojčkom Dončića (37 točk, 11 skokov in 13 asistenc) v manj kot 20 minutah (!), je ob robu igrišča na povabnilo domače ekipe spremljal tudi slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. Wizards so ob prihodu slovenskega zvezdnika pripravili poseben večer slovenske dediščine, slovenskim navijačem pa omogočili tudi ogled treninga Lakersov pred tekmo.

