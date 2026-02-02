V živo: Dončić blesti v New Yorku. Lakersi brez Reavesa, ki je doživel še en udarec.

Leto dni po šokantni menjavi slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić nastopa v enem najbolj kultnih prizorišč lige NBA. Z Lakersi gostuje v dvorani Madison Square Garden v New Yorku, kjer se meri proti velikemu prijatelju in nekdanjemu soigralcu Jalenu Brunsonu. Austin Reaves znova ne pomaga Jezernikom. Zaradi poškodbe mečne mišice je tako izpustil zadnjih 19 tekem. Američana ni tudi na seznamu rezervnih igralcev, ki bodo nastopili na All-Star tekmi. Na njem se je iz Lakersov znašel LeBron James. Zanj bo to že 22. zaporedni nastop, s čimer je popravil rekord lige NBA.

New York Knicks : Los Angeles Lakers 45:44* (27:33, -:-, :-)

Učinek Luke Dončića: 14 točk (za tri 3/7, za dve 1/3, prosti meti 3/4), 6 sk., 3 as. v 11 minutah

Najboljši strelci: Anunoby 11, Kolek 8, Brunson 7; Dončić 14, Ayton in Hachimura 9, James 8

Druga trojka Luke Dončića na srečanju:

LUKA IS HEATING UP pic.twitter.com/IgGJTXEn9O — Lakers Empire (@LakersEmpire) February 2, 2026

Luka Dončić in Jalen Brunson sta bila soigralca pri Dallasu, letos pa bosta oba zaigrala v začetnih peterkah na All-Star tekmi:

Former teammates.

2026 NBA All-Star starters.



Luka Dončić & Jalen Brunson share this funny moment on Sunday Night Basketball on NBC & Peacock 🤣 pic.twitter.com/ix0ZPKHG2h — NBA (@NBA) February 2, 2026

Znani vsi udeleženci letošnje All-Star tekme V noči na ponedeljek so razkrili še zadnjih 14 košarkarjev, ki bodo nastopili na letošnji All-Star tekmi kot rezervni igralci. Izbirali so jih trenerji v ligi NBA. Že pred tem je bilo jasno, da bodo 15. februarja na zvezdniški tekmi v Los Angelesu v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu, domu Clippersov, kot člani začetnih peterk nastopili Luka Dončić (LA Lakers – zbral je največje število glasov), Stephen Curry (Golden State), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Nikola Jokić (Denver), Victor Wembanyama (San Antonio), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Cade Cunningham (Detroit) in Tyrese Maxey (Philadelphia). Kdo pa bo dvoboj začel na klopi? Nikola Jokić in Luka Dončić bosta tudi letos del spektakularnega dejanja All-Star. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Preostali udeleženci All-Star tekme so LeBron James (LA Lakers), Deni Avdija (Portland). Devin Booker (Phoenix), Kevin Durant (Houston), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City), Jamal Murray (Denver) na zahodu ter Scottie Barnes (Toronto), Jalen Duren (Detroit), Jalen Johnson (Atlanta), Donovan Mitchell (Cleveland), Norman Powell (Miami), Pascal Siakam (Indiana) in Karl-Anthony Towns (New York). Making his 22nd NBA All-Star appearance... LeBron James of the @Lakers.



Drafted as the 1st pick in 2003 out of Akron, Ohio, @KingJames is averaging 21.9 PPG, 5.8 RPG and 6.6 APG for the Lakers this season. pic.twitter.com/liXs6ca4OI — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 1, 2026 Če James prvič po 21 letih ne bo član začetke peterke na tekmi All-Star, pa bo vendarle nastopil na zvezdniškem srečanju kot rezervist. Tako bo že 22. zapored nastopil na prestižni tekmi, s čimer je popravil ''svoj'' rekord lige NBA. Naslednji na večni lestvici z največjim številom nastopov na Al-Star tekmi je legendarni center Kareem Abdul-Jabbar (19). Na All-Star tekmi bo 24 igralcev razdeljenih v tri ekipe z osmimi košarkarji. Dve bodo sestavljali igralci iz ZDA, eno pa preostali. Ekipe bodo predstavili v noči na sredo.

Pred srečanjem v New Yorku:

Nekdaj sta Luka Dončić in Jalen Brunson sodelovala pri Dallasu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Jezerniki nadaljujejo najdaljšo turnejo v tej sezoni. Na vzhodu ZDA se mudijo že dolgo, njihovo razmerje uspešnosti pa je 4-2. Nazadnje so s 142:111 nadigrali Washington, Luka Dončić pa se je vpisal v zgodovino kot prvi Laker, ki je že v prvem polčasu vknjižili trojni dvojček. Dvoboj je končal s 37 točkami, 13 asistencami in 11 skoki, v zadnji četrtini pa sploh ni stopil na parket.

Večino asistenc je podelil Deandreju Aytonu, ki je ob izvrstnem metu iz igre 12/14 prispeval kar 26 točk, dodal pa še 13 skokov. Kako se bo izkazal proti New Yorku, ki je v naletu, saj je dobil pet tekem zapored? Tokrat bo imel opravka s Karl-Anthonyjem Townsom, ki na tekmo daje 20 točk in 123 skokov.

Obeta se zvezdniški spopad prijateljev in nekdanjih soigralcev. Luka Dončić bo gostoval pri Jalenu Brunsonu, ki daje 27,6 točke na tekmo, čez dva tedna pa bosta nastopila v začetnih peterkah na tekmi All-Stars.

New York bo pogrešal svojega šestega igralca Milesa McBrida, ki blesti v metu za tri točke, saj je pri tem 43-odstoten. V povprečju daje 13 točk, tokrat pa bo manjkal zaradi poškodbe gležnja.

Reaves izpustil več kot polovico tekem Lakersov

Austin Reaves se odlično razume z Luko Dončićem. Foto: Guliverimage Tudi v New Yorku ne nastopa Austin Reaves. Njegov status pred tekmo je bil podobno kot pred zadnjim gostovanjem v Washingtonu vprašljiv, a pri Jezernikih znova niso hoteli tvegati. 27-letni Američan je zaradi težav z mečno mišico tako izpustil kar 22 od zadnjih 24 tekem. Manjkal je na zadnjih 19, v interesu Lakersov pa je, da se vrne stoodstoten in čimprej ujame formo, s katero je navduševal v uvodnem delu sezone, ko je njegovo povprečje na tekmo znašalo 26,6 točke, 6,2 skoka in 6,3 asistence.

Izmed Jezernikov bosta na All-Star tekmi letos nastopila Luka Dončić in LeBron James. Foto: Guliverimage

Reaves se v tej sezoni zelo zabava z Ljubljančanom. Odlično se razumeta, šaljivo zbadata pred kamerami, sicer pa zelo spoštujeta, tako da slovenski superzvezdnik komaj čaka, da se njegov "novi brat" vrne na igrišče. V New Yorku je sicer vladala norija za vstopnicami, saj obstaja možnost, da bi še zadnjič v kultni dvorani sredi Manhattna nastopil LeBron James. 41-letni "kralj" lige NBA še ni pojasnil, ali bo po tej sezoni nadaljeval kariero. Zato je pred prihodom Lakersom močno poskočila cena vstopnic.

Reaves je v tej sezoni odigral za Lakerse manj kot polovico tekem. Ko je bil na parketu, so vijolično-zlati iz mesta angelov dobili 15 tekem, izgubili pa jih le osem. Ko ga ni bilo, je šlo Jezernikom nekoliko slabše, saj so v tem obdobju pridelali izkupiček 14-10. Reaves ni zaigral za Lakerse že vse od božičnega večera.

Jokić proti Shaiju

Dogajanje v tem večeru se je začelo z nedeljsko matinejo v Bostonu, na kateri so se Celticsi znesli nad Milwaukeejem (107:79). Bucksi so dosegli najmanjše število točk v tej sezoni.

Na delu bo tudi večina najboljših klubov v tej sezoni. V zadnjem srečanju večera se bosta v derbiju zahodne konference spopadla drugouvrščeni Denver in vodilna Oklahoma.

Nikola Jokić se bo z Nuggetsi nameril na branilce naslova OKC. Foto: Reuters

Pri Nuggetsih znova nastopa Nikola Jokić, tako da bo srečanje minilo v znamenju obračuna dveh zelo resnih kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca sezone, Jokića in Kanadčana Shaija Gilgeous-Alexanderja (OKC), ki je drugi strelec tekmovanja, na lestvici najboljših strelcev pa zaostaja le za Dončićem. Tretjeuvrščeni klub na zahodu San Antonio bo gostil Orlando, vodilni klub na vzhodu Detroit pa bo pričakal Brooklyn.

