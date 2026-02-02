Prestižni Kitajci: najprej do Avstrije, zdaj še bolj velikopotezno do Madžarov #foto

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

2. 2. 2026
AutoWallis Madžarska Nio

AutoWallis in Nio

Prestižni Kitajci: najprej do Avstrije, zdaj še bolj velikopotezno do Madžarov

Gregor Pavšič

Nio Madžarska | Foto AutoWallis

Foto: AutoWallis

Kitajska prestižna električna znamka avtomobilov Nio je poleg Avstrije zdaj v naši soseščini že začela delovati tudi na Madžarskem.

Nio ET7 na polnilnici v Kopru. | Foto: Gregor Pavšič Nio ET7 na polnilnici v Kopru. Foto: Gregor Pavšič Kitajski proizvajalec premijskih električnih vozil Nio nadaljuje širitev po Evropi in je uradno začel prodajo na Madžarskem. V sodelovanju z lokalno avtomobilsko skupino AutoWallis je v Budimpešti odprl prvi razstavno-prodajni salon, kjer so že predali tudi prvo vozilo kupcu – paradnega športnega terenca EL8.

Madžarska je del širše strategije Nia, ki načrtuje vstop v 11 dodatnih evropskih držav. Skupaj z AutoWallisom se pripravlja tudi na lansiranje znamke na Poljskem, v Romuniji in na Češkem, kjer je začetek prodaje predviden leta 2026.

Do poletja 2025 je bila ponudba Nia v Evropi omejena na Dansko, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško in Švedsko. Kasneje se je podjetje razširilo še v Avstrijo, kjer trenutno nastopa kot uvoznik, ter v Grčijo, kjer je prisotna tudi njegova podznamka Firefly.

Madžari tudi z majhnim avtomobilom firefly

Na madžarskem trgu Nio ponuja limuzino ET5, karavansko različico ET5 Touring, športnega terenca EL6 ter največji in najprestižnejši model EL8. Na voljo bo tudi prvi model podznamke Firefly – kompaktni premijski električni avtomobil, namenjen predvsem mestni mobilnosti. Ponudba se nekoliko razlikuje od nemške, kjer sta na voljo še modela ET7 in EL7, medtem ko Firefly tam za zdaj še ni prisoten.
 

