Domen Prevc trenutno skače v svojem svetu – tako suvereno, da se konkurenca ne sprašuje več, kako ga premagati, ampak čaka le na trenutek, ko bi se mu lahko zalomilo. Pred olimpijskimi igrami je zato pod drobnogledom vseh. Nič drugače ni v ženski konkurenci, kjer podobno vlogo nosi njegova sestra Nika Prevc, ki na največji oder zime prihaja kot prva favoritinja svetovnega pokala. Slovenija bo na olimpijskih igrah več kot le družina Prevc, a reflektorji bodo vseeno uperjeni v brata in sestro.

Kar Domen Prevc kaže na skakalnicah v zadnjem obdobju, presega običajne okvire primerjav. Ne gre več le za zmage, temveč za način, kako prihaja do njih. Razlike so pogosto takšne, da tekmeci ob doskoku zgolj skomignejo z rameni. V zraku deluje miren – pa čeprav ga kdaj tudi premetava –, predvsem pa natančen. Videti je, kot da ima več časa kot preostali. Paradoksalno pa skače celo z nižjih zaletnih mest.

Svoje skoke je pripeljal do točke, da povzroča preglavice celo žiriji, ki mora biti pred njegovim nastopom previdna, s katerega mesta ga bo spustila. Bojazen namreč obstaja, da bi ga odneslo predaleč. Nič drugače ni bilo v soboto v Willingenu, ko se je z enega zaletnega mesta nižje od konkurence odpeljal do kar 155 metrov. Celoten skakalni svet se mu klanja, tekmeci pa le skomignejo z rameni: "Pač, Domen."

Olimpijske igre ne odpuščajo napak

Čeprav se zdi, da je v njegovem svetu vse umirjeno in pod nadzorom, olimpijske igre vedno prinesejo drugačno dinamiko. Gre za en sam trenutek, dva skoka, dane vetrovne razmere. In za pritisk, ki pride skupaj z vlogo favorita – čeprav se Domen v tej zimi z njim odlično kosa, kar je pokazal na novoletni turneji in svetovnem prvenstvu v poletih.

Nad predstavami Domna Prevca so navdušeni tudi moštveni kolegi. Foto: Guliverimage

Tekmeci medtem čakajo. Nemci se postopoma dvigujejo, Norvežani ostajajo nevarni, Japonci so stabilni že celo sezono, Avstrijci pa so reprezentanca, pri kateri se vedno zdi, da je vprašanje le, kdaj bo kdo odskočil – zlasti po zadnji zimi, v kateri so bili korak pred konkurenco, letos pa še niso dočakali svojega trenutka.

Predazzo bo prinesel še svoj specifičen izziv: razmere v zraku, kjer veter pogosto piha od zadaj. Domen ima sicer rad podporo od spredaj, a je v tej sezoni dokazal, da se tudi v takšnih pogojih znajde bistveno bolje kot v preteklosti. Če k temu dodamo njegovo samozavest, je to le še dodaten plus.

Slovenska aduta iz ozadja: nepredvidljivi Zajc

Za slovensko reprezentanco je spodbudno tudi dejstvo, da Anže Lanišek s posameznimi skoki kaže podobo, ki ga je v tej sezoni že trikrat prinesla na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. Ker bo največ pozornosti usmerjene v Domna, bi to Lanišku lahko celo pomagalo – in ga razbremenilo v boju za medaljo.

Anže Lanišek bi lahko bil slovenski adut iz ozadja. Celoten pritisk bo razumljivo na plečih Domna Prevca, ki je številka ena v tej zimi. Foto: Guliverimage

Timi Zajc ostaja nepredvidljiv dejavnik. Pri njem se zadnja leta ponavlja podoben vzorec: lahko dolgo išče prave občutke, nato pa jih najde ravno takrat, ko je to najmanj pričakovano. Na velikih tekmovanjih je že večkrat dokazal, da zna stopiti v ospredje, ko je pritisk največji. In prav tak profil skakalca je na olimpijskih igrah – gledano v slovenski luči – lahko zlata vreden.

Nika Prevc kot merilo v ženski konkurenci

A Prevc ni le eden. Nika Prevc že tretjo zimo zapored postavlja standarde v ženski konkurenci. Tudi kadar ni na najvišji stopnički, deluje kot merilo, po katerem se ravnajo preostale. Vetrovni Willingen ji sicer ni ponudil popolnega konca tedna, čeprav je obakrat stala na odru z najboljšimi, a njeni posamični skoki so znova pokazali, zakaj vodi v svetovnem pokalu in zakaj jo tekmice dojemajo kot glavno oviro na poti do zlate medalje.

Nika Prevc prihaja na OI kot najboljša skakalka svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Da se velikih odrov ne ustraši, je Nika dokazala že na lanskem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer je pritisk obrnila sebi v prid. Prav zato je v slovenskem skakalnem in olimpijskem taboru pogosto prav Nika prva misel, ko beseda nanese na morebitne medalje.

Kakšen matematični predznak bomo dodali: >, < ali =

Slovenija odhaja na olimpijske igre z dvema jasno izpostavljenima favoritoma.

Če k vsemu temu dodamo še izkušeno Niko Vodan, ki kaže spodbudne skoke, bo Slovenija kandidirala za medaljo tudi na tekmi mešanih ekip, kjer nastopajo po dva predstavnika iz ženske in moške ekipe.

Nika Vodan dobro ve, kako je osvajati medalje. V Pekingu je skočila do dveh – posamičnega brona in zlata na tekmi mešanih ekip. Foto: Reuters

Za razliko od preteklih olimpijskih iger pa tokrat ne bomo videli klasične moške ekipne tekme. Nadomestila jo bo superekipna preizkušnja, na kateri bosta nastopila po dva skakalca iz posamezne države – in kjer bosta najboljša slovenska orla iskala priložnost še zadnji skakalni tekmovalni dan olimpijskih iger.

In glede na prikazano bo Slovenija na vseh šestih olimpijskih tekmah v ožjem krogu favoritov za medalje. Pa vsi vemo, kako so se zadnje olimpijske igre v Pekingu končale: s štirimi skakalnimi medaljami. Urša Bogataj je bila zlata na edini ženski posamični tekmi, Nika Križnar bronasta, zlata je bila ekipa na tekmi mešanih ekip, fantje pa so bili srebrni. Če se izrazimo po matematično ... bo v Predazzu več (>), manj (<) ali enako (=) število medalj kot v Pekingu?