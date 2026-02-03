Pred prvima treningoma smuka zasnežilo olimpijska prizorišča #video

Vreme je v gorah za pravo zimsko podobno poskrbelo šele pred dnevi, zdaj tudi na prizorišču zimskih olimpijskih iger v Livignu, Bormiu in Cortini d'Ampezzo, kar bo prirediteljem povzročilo še nekaj dodatnega dela, še posebej v Bormiu in Cortini, kjer se v sredo oziroma v četrtem tekmovanje začenja s treningoma smuka.

Torek je v Livigno prinesel pravo zimsko pravljico:

Medtem ko Italijani hitijo z zadnjimi deli na olimpijskih prizoriščih, pod vprašajem je pravočasno odprtje ene od sedežnic v Cortini d'Ampezzo, jim je zdaj zagodlo še vreme. Ta torek na prizoriščih močno sneži, tako v Bormiu, kjer bodo na Stelviu ta teden tekmovali smukači, pa v Livignu, kjer bodo nastopali deskarji v paralelnih disciplinah, kot tudi v sami Cortini d'Ampezzo, kjer se bodo na Tofani merile smukačice. V Cortini so kljub sneženju nadaljevali asfaltiranje nekaj cest in pripravo šotorov VIP pod smučarskimi programi.

V videoposnetku poglejte torkove utrinke iz zasnežene Cortine: