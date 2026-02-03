Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
3. 2. 2026,
16.15

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 sneženje olimpijske igre Livigno Cortina d'Ampezzo

Torek, 3. 2. 2026, 16.15

30 minut

Bormio, Livigno in Cortina d'Ampezzo

Pred prvima treningoma smuka zasnežilo olimpijska prizorišča #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Cortina d'Ampezzo sneženje | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vreme je v gorah za pravo zimsko podobno poskrbelo šele pred dnevi, zdaj tudi na prizorišču zimskih olimpijskih iger v Livignu, Bormiu in Cortini d'Ampezzo, kar bo prirediteljem povzročilo še nekaj dodatnega dela, še posebej v Bormiu in Cortini, kjer se v sredo oziroma v četrtem tekmovanje začenja s treningoma smuka.

Milano Cortina ZOI vstopnice
Sportal Zasoljene vstopnice za ogled Nike, kako do vstopnic za Domna Prevca?

Torek je v Livigno prinesel pravo zimsko pravljico:

Medtem ko Italijani hitijo z zadnjimi deli na olimpijskih prizoriščih, pod vprašajem je pravočasno odprtje ene od sedežnic v Cortini d'Ampezzo, jim je zdaj zagodlo še vreme. Ta torek na prizoriščih močno sneži, tako v Bormiu, kjer bodo na Stelviu ta teden tekmovali smukači, pa v Livignu, kjer bodo nastopali deskarji v paralelnih disciplinah, kot tudi v sami Cortini d'Ampezzo, kjer se bodo na Tofani merile smukačice. V Cortini so kljub sneženju nadaljevali asfaltiranje nekaj cest in pripravo šotorov VIP pod smučarskimi programi.

V videoposnetku poglejte torkove utrinke iz zasnežene Cortine:
olimpijski krogi Milano Cortina
Sportal Prvi slovenski olimpijci že trenirali na prizorišču iger
policija Milano Cortina 2026
Sportal Italija pred športnim vrhuncem leta dviguje varnostne ukrepe na najvišjo raven
Lindsey Vonn
Sportal Vonn ni resneje poškodovana, a trening jo čaka že v četrtek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 sneženje olimpijske igre Livigno Cortina d'Ampezzo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.