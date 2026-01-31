Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
31. 1. 2026,
9.43

Osveženo pred

2 uri

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Katra Komar Maja Kovačič Taja Terbovšek Willingen Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Sobota, 31. 1. 2026, 9.43

2 uri

Smučarski skoki, Willingen, posamična tekma (ž)

Nika Prevc in tekmice pred OI še na dveh nemških izzivih

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Nika Prevc | Nika Prevc | Foto Filip Barbalić

Nika Prevc

Foto: Filip Barbalić

Smučarske skakalke pred vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Italiji, čakata še dve posamični tekmi v Willingenu. Prva ob 13.15, ko bo vodilna skakalka svetovnega Nika Prevc napadala novo zmago.

Domen Prevc, Oberstdorf 2026
Sportal Skakalci po zadnje odgovore pred olimpijskimi igrami
Domen Prevc
Sportal V vetrovni loteriji zmagali Slovenci #video

Po petkovi tekmi mešanih ekip je v Willingenu čas za posamični preizkušnji. Skakalke se bodo v okrnjeni konkurenci, v Nemčiji jih je prijavljenih le 34, tako da kvalifikacije niso potrebne, danes pomerile ob 13.15.

Nastopile bodo tudi štiri Slovenke z vodilno skakalko zime na čelu Niko Prevc, ki je z Niko Vodan, bratom Domnom in Timijem Zajcem v petek zmagala. Ob obeh Nikah bo glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš računal še na Katro Komar in Majo Kovačič.

Četverica, ki nastopa v Nemčiji, si je zagotovila tudi olimpijsko vozovnico.

V nedeljo bo tu še ena posamična tekma.

Willingen, posamična tekma

Preberite še:

Domen Prevc skakalne smuči
Sportal Fis grozi s kaznimi: Slovenijo preiskujejo zaradi sovražnega govora
Robert Kranjec
Sportal Kranjec o dogajanju na SP: Na vrhu je bilo veliko ljudi, polovica tja sploh ne spada ...
Katra Komar Maja Kovačič Taja Terbovšek Willingen Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.