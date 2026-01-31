Nika Prevc in tekmice pred OI še na dveh nemških izzivih

Smučarske skakalke pred vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Italiji, čakata še dve posamični tekmi v Willingenu. Prva ob 13.15, ko bo vodilna skakalka svetovnega Nika Prevc napadala novo zmago.

Po petkovi tekmi mešanih ekip je v Willingenu čas za posamični preizkušnji. Skakalke se bodo v okrnjeni konkurenci, v Nemčiji jih je prijavljenih le 34, tako da kvalifikacije niso potrebne, danes pomerile ob 13.15.

Nastopile bodo tudi štiri Slovenke z vodilno skakalko zime na čelu Niko Prevc, ki je z Niko Vodan, bratom Domnom in Timijem Zajcem v petek zmagala. Ob obeh Nikah bo glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš računal še na Katro Komar in Majo Kovačič.

Četverica, ki nastopa v Nemčiji, si je zagotovila tudi olimpijsko vozovnico.

V nedeljo bo tu še ena posamična tekma.

Willingen, posamična tekma

Preberite še: