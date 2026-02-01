Izjemni Domen Prevc spet nepremagljiv, Lanišek brez stopničk

Domen Prevc je tudi na zadnji tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev pred olimpijskimi igrami Milano Cortina 2026 dokazal, da je v svojem razredu. Vodil je že po prvi seriji tekme v Willingenu in v finalu poletel 152 metrov ter se veselil zmage z dobrimi 31 točkami prednosti pred Japoncem Renom Nikaidom. Anže Lanišek je bil po prvi seriji drugi, pa je v finalu skočil slabše in zasedel končno sedmo mesto. Rok Oblak in Žiga Jančar sta bila preslaba za uvrstitev v drugo serijo, Timi Zajc pa se sploh ni uvrstil na tekmo.

Domen Prevc je v finalu izjemno odgovoril izzivu Japonca Rena Nikaida. Ta je bil po prvi seriji šele na sedmem mestu, nato pa je v finalu s 152,5 metra poskrbel za daljavo dneva in vložil resno kandidaturo za zmago. Prevc mu je z mesta nižjega zaletišča odgovoril s 152 metri in se veselil svoje 11. posamične zmage v sezoni z 31,7 točke prednosti pred Japoncem, tretje mesto iz prve serije pa je ubranil Nemec Philipp Raimund (- 39,9).

"Stvari se mi lepo sestavljajo, mislim, da ravno ob pravem času"

"Rad uživam na tekmi in danes sem se zelo zabaval. Danes so bili tudi pogoji na moji strani. Zelo dobro sem se tudi počutil, čeprav sta bila petek in sobota dolga in naporna. Stvari se mi lepo sestavljajo, mislim, da ravno ob pravem času," je dejal 26-letnik v prvi izjavi za organizatorje. Zdaj komaj čaka olimpijske boje: "Že poleti mi je bil Predazzo zelo všeč, zato se res zelo veselim tekmovanj na OI. To bo namreč moj prvi nastop na igrah in gotovo bo nekaj posebnega."

Upa tudi, da se bosta v Predazzu skupaj s sestro Niko veselila dobrih nastopov. "Upam, da bova z Niko skupaj dosegla kaj posebnega, imamo tekmo mešanih ekip. Jaz ji bom vsekakor v oporo," je še povedal daleč najboljši skakalec to sezono.

Anže Lanišek je po prvi seriji zasedal drugo mesto, a se mu skok v finalni seriji ni najbolje posrečil, zato je zdrsnil na končno sedmo mesto. To sta bila edina slovenska dobitnika točk svetovnega pokala, saj sta bila Žiga Jančar z 38. in Rok Oblak s 47. mestom prekratka za finale trideseterice, medtem ko je tretji olimpijec Timi Zajc danes na skakalnici Mühlenkopf obstal že v kvalifikacijah.

Svetovni pokal se zdaj za nekaj časa poslavlja, pozornost ljubiteljev smučarskih skokov pa se bo preusmerila v neposredno soseščino. Na olimpijskih igrah bodo skakalci tekmovali na dveh posamičnih tekmah, tekmi mešanih ekip in superekipni tekmi v parih.

Willingen, tekma:

Preberite še: