Zbrali smo odzive lastnikov sončnih elektrarn

V zadnjih mesecih smo predstavili več resničnih zgodb gospodinjstev, ki so se odločila za sončno elektrarno in pametno samooskrbo z energijo pri podjetju NGEN. Čeprav so si bili njihovi domovi, navade in izhodišča zelo različni – od novogradenj do prenov, od uporabnikov z možnostjo oddaje v omrežje do tistih brez nje – so jih izkušnje pripeljale do presenetljivo podobnih zaključkov. Prav zato smo se o teh ugotovitvah pogovarjali tudi z Alojzom iz Dolenjske, lastnikom sončne elektrarne NGEN, ki poudarja, da je danes najpomembnejše razumeti celoten sistem in ne sprejemati odločitev na pamet. Njegove misli se v marsičem ujemajo z izkušnjami drugih uporabnikov in lepo povzamejo bistvo tega, kar praksa vedno znova potrjuje.

Foto: Jan Lukanović

Različni domovi, enake želje

Zgodbe, ki smo jih predstavili v seriji, se med seboj močno razlikujejo. Med njimi so novogradnje z visoko porabo energije, veččlanska gospodinjstva z izrazitimi dnevnimi obremenitvami, uporabniki, ki sprva niso imeli soglasja za oddajo elektrike v omrežje, ter tisti, ki so svoj obstoječi sistem nadgrajevali zaradi sprememb obračuna ali višjih stroškov. Različni življenjski slogi, različni objekti in različna izhodišča pa so imeli kljub temu skupno iztočnico: vprašanje, kakšen sistem je v njihovem konkretnem primeru smiseln in dolgoročno vzdržen.

Foto: Jan Lukanović

Prav iz teh primerov zadovoljnih strank podjetja NGEN postane jasno, da pri samooskrbi ne obstaja univerzalna rešitev, ki bi ustrezala vsem. Ključno je pravilno dimenzioniranje sistema glede na dejansko porabo, način bivanja in načrte za prihodnost: od načina ogrevanja in hlajenja do morebitne elektrifikacije vozil ali dodatnih porabnikov.

To poudarja tudi Alojz iz Dolenjske, s katerim smo se tokrat pogovarjali in ima doma prav tako sončno elektrarno podjetja NGEN: "Vsak primer je drugačen. Največja napaka je, da se ljudje odločajo na pamet, brez razumevanja, koliko energije dejansko porabijo in kaj od sistema sploh pričakujejo." Prav to dobro razumevanje lastnih potreb pa se je v vseh predstavljenih primerih izkazalo kot temelj dobre odločitve.

Skupni imenovalec vseh primerov: razumevanje sistema pred nakupom

Če bi morali iz vseh predstavljenih zgodb potegniti eno ključno ugotovitev, bi bila ta presenetljivo preprosta. Najbolj zadovoljni so bili tisti uporabniki, ki se pred odločitvijo niso ustavili pri ceni ali hitrih obljubah, temveč so si vzeli čas za razumevanje delovanja sistema. Zanimalo jih je, kako se elektrarna obnaša čez leto, kako se energija porablja, shranjuje in upravlja ter kako se bo rešitev prilagajala spremembam v prihodnosti.

Foto: Osebni arhiv

Skupni imenovalec vseh primerov dobre prakse, ki smo jih predstavili, je, da so se lastniki pred odločitvijo poglobili v lastne potrebe in si vzeli čas za razumevanje sistema. Prav ta dolgoročen pogled se je v praksi izkazal kot ključ do zadovoljstva, ne glede na to, ali je šlo za novogradnjo, prenovo ali nadgradnjo obstoječe rešitve.

Alojz poudarja, da je bil pri izbiri ponudnika zanj ključen prav pristop k svetovanju. Kot pravi, pri podjetju NGEN ni dobil le ponudbe, temveč natančne razlage, izračune in jasne odgovore na morebitne pomisleke, predvsem pa rešitev, usmerjeno v prihodnost. "Dali so mi vse informacije, me opozorili na morebitne težave in mi razložili, zakaj določene rešitve potrebujem. Na tej podlagi sem se lahko odločil mirno in z razumevanjem," pojasnjuje.

Zakaj postaja pametno upravljanje ključni del samooskrbe?

Ena izmed najpogosteje ponovljenih izkušenj v vseh predstavljenih zgodbah je bila presenetljivo podobna: občutek nadzora brez vsakodnevnega ukvarjanja. Uporabniki niso izpostavljali le prihrankov, temveč predvsem dejstvo, da sistem deluje samodejno, v ozadju in se prilagaja njihovemu načinu življenja. Pametno upravljanje energije, kot ga zagotavlja pametno omrežje SG Connect se je izkazalo kot tisti element, ki sončno elektrarno spremeni iz tehnične naprave v delujoč, usklajen energetski sistem.

Foto: Jan Lukanović

Prav nadzor nad porabo, avtomatika in preglednost so tisto, kar uporabnikom omogoča, da energijo doma razumejo, hkrati pa jim ni treba vsak dan razmišljati o tem, kdaj vklopiti posamezne porabnike ali spremljati številke. SG Connect večino odločitev sprejme sam, uporabnik pa ima ves čas občutek, da ve, kaj se dogaja, tudi če aplikacijo odpre le občasno.

Tudi Alojz poudarja, da pri sodobni samooskrbi sama elektrarna ni več dovolj. "Ljudem je treba povedati, da je software (programska oprema), ki upravlja elektrarno, enako pomemben kot paneli na strehi. Brez tega nimaš pravega nadzora in iz sistema ne dobiš največ, kar lahko," pravi in dodaja, da je prav pametno omrežje SG Connect tisto, kar po njegovem mnenju sodobne sisteme loči od starejših, fiksnih rešitev.

Kaj je pametno omrežje SG Connect in kako deluje? Pametno omrežje SG Connect je osrednji element, ki povezuje sončno elektrarno, hranilnik in porabo v domu v enoten, usklajen sistem. Njegov namen ni v zapletenem upravljanju, temveč v tem, da energijo upravlja namesto uporabnika. Sistem v ozadju spremlja proizvodnjo elektrike, porabo v gospodinjstvu in stanje hranilnika ter samodejno sprejema odločitve, ki omogočajo čim boljšo izrabo doma proizvedene energije. Foto: Jan Lukanović Uporabnik ima prek aplikacije SG Connect ves čas jasen pregled nad tem, kaj se z energijo v domu dogaja, a se mu ni treba vsakodnevno ukvarjati z nastavitvami. Prav to je ena največjih prednosti pametnega omrežja: avtomatika, ki se prilagaja življenjskemu ritmu gospodinjstva, in občutek nadzora brez dodatnega napora. Sistem tako skrbi, da se energija porablja tam in takrat, ko je to najbolj smiselno, hkrati pa omogoča tudi prilagoditve in nadgradnje v prihodnosti. V podjetju NGEN pa že razvijajo naslednji korak na poti k trajnosti. To je SG Brain, lastna umetna inteligenca, ki bo upravljanje energije v celoti avtomatizirala. Uporabnikom bo analizirala cene elektrike, vreme, proizvodnjo in navade porabe ter v ozadju optimizirala delovanje sistema. Brez vsakodnevnega ukvarjanja z njo, vse z enim ciljem: čim nižji stroški in popolnoma prilagojeno delovanje doma proizvedene in porabljene energije.

Hranilnik: osnova sodobne sončne elektrarne

Če je bila v preteklosti odločitev za hranilnik pogosto razumljena kot nadgradnja ali dodatna možnost, so predstavljeni primeri iz prakse pokazali, da danes zaseda povsem drugačno vlogo. Uporabniki so se zanj odločali iz zelo konkretnih razlogov: zaradi izpadov elektrike, sprememb obračuna omrežnin, omejitev omrežja ali želje po večji energetski samozadostnosti. V vseh teh primerih se je hranilnik izkazal kot element, ki sistemu doda stabilnost in predvidljivost, predvsem pa element, brez katerega sončna elektrarna danes enostavno ne prinaša enake učinkovitosti, kot v primeru sončne elektrarne s hranilnikom.

Foto: Jan Lukanović

Prav hranilnik omogoča, da gospodinjstvo proizvedeno energijo porabi takrat, ko jo dejansko potrebuje, in ne le takrat, ko je na voljo sonce. To se v praksi odraža tako v nižjih stroških kot v večjem občutku varnosti, saj sistem deluje tudi v okoliščinah, ko omrežje ni zanesljivo ali optimalno prilagojeno sodobnim obremenitvam.

Hranilnika se danes ni več treba bati, pravi tudi Alojz. "Hranilnik danes ni luksuz, ampak nuja. Omrežje preprosto ne more več delovati kot velik hranilnik za vse. Danes ob nakupu hranilnika prejmete subvencijo, v podjetju NGEN pa ga ponujajo še po zelo ugodni ceni," pravi in dodaja, da bi se ob današnjih razmerah sam vedno odločil za sistem s hranilnikom. Po njegovem mnenju gre za logičen odgovor na spremembe v energetiki in za naložbo, ki je že danes pripravljena na prihodnost.

Še vedno veljata akciji za nove in obstoječe naročnike NGEN STAR in NGEN STAR LITE Izjemna akcijska cena hranilnika v višini 3.275 evrov z DDV ne velja le za tiste, ki svojo sončno elektrarno že imajo, temveč tudi za vse, ki jo šele načrtujejo. Kaj vključujeta paketa NGEN STAR in NGEN STAR LITE? Oba paketa, tako paket s hranilnikom NGEN STAR za tiste, ki še nimajo sončne elektrarne, kot NGEN STAR LITE za tiste, ki sončno elektrarno že imajo, vsebujeta: hranilnik STAR EP 12 s kapaciteto 11,52 kilovatne ure,

H3-12.0-E hibridni razsmernik s priključno močjo za sončne elektrarne do 15 kilovatov,

smart meter, ki bo spremljal vašo porabo elektrike v realnem času,

povezavo SYNAPTIC z vašimi pametnimi uporabniki,

aplikacijo SG Connect.

Foto: Jan Lukanović

Nova doba samooskrbe: alternativa klasičnemu net meteringu Kombinacija sončne elektrarne s hranilnikom električne energije pa pri NGEN prinaša še dodatne ugodnosti. Njihovi odjemalci električne energije se lahko tako odločijo za paket Nova doba samooskrbe, ki je namenjen gospodinjskim in malim poslovnim uporabnikom. Gre za rešitev, ki uporabnikom, ki so soglasje za priključitev prejeli po novi samooskrbni shemi, omogoča letni poračun oddane in prevzete energije v razmerju 1 : 1 za vnaprej določeno količino električne energije. V praksi to pomeni, da lahko uporabniki viške elektrike, ki jih v določenem obdobju oddajo v omrežje, kasneje izkoristijo, ko lastne proizvodnje ni dovolj. Paket tako predstavlja alternativo nekdanjemu net meteringu in je zasnovan za razmere, v katerih klasični letni obračun ni več samoumeven. V kombinaciji s hranilnikom in pametnim upravljanjem SG Connect omogoča učinkovitejšo rabo lastne energije ter večjo predvidljivost stroškov čez vse leto.

Kaj se lahko prihodnji investitor nauči iz teh zgodb?

Če zgodbe zadovoljnih uporabnikov sončnih rešitev podjetja NGEN pogledamo skozi oči nekoga, ki o sončni elektrarni šele razmišlja, se hitro izluščijo zelo konkretne ugotovitve. Pred odločitvijo je smiselno preveriti, kakšna je dejanska poraba doma, kdaj oziroma zaradi delovanja katerih naprav nastajajo največje obremenitve in kako se bodo potrebe gospodinjstva spreminjale v prihodnjih letih. Samo na tej podlagi je namreč mogoče zasnovati sistem, ki bo deloval dolgoročno in ne le v prvih letih uporabe.

Foto: Ana Kovač

Prav tako se iz predstavljenih primerov jasno vidi, zakaj je pomembno razmišljati širše od trenutne investicije. Energetski sistemi se danes hitro razvijajo, pravila obračuna se spreminjajo, poraba v gospodinjstvih pa pogosto raste. Rešitve, ki omogočajo prilagoditve in nadgradnje, se zato v praksi izkažejo kot varnejša izbira, saj uporabnika ne omejujejo, temveč mu dajejo manevrski prostor za prihodnost.

Prav zato tudi Alojz, ki je svojo odločitev sprejel premišljeno, drugim svetuje predvsem to, naj se v sistem poglobijo in ne iščejo bližnjic. Kot pravi, je pomembno izbrati ekipo, ki zna razložiti, zakaj je določena rešitev primerna, in sistem, ki ni zaprt ali tog, pač pa je pripravljen na spremembe. »Če se danes odločate za elektrarno, morate razmišljati, kaj boste potrebovali čez pet ali deset let,« poudarja – in ravno to se je v vseh predstavljenih primerih strank podjetja NGEN izkazalo kot razlika med kratkoročno rešitvijo in dolgoročnim zadovoljstvom.

Ko praksa potrdi pravo odločitev

Če zgodbe iz te serije pogledamo kot celoto, postane jasno, da pravilno zasnovana samooskrba z energijo v praksi deluje. Uporabniki so s premišljeno in dolgoročno usmerjeno odločitvijo dosegli večjo predvidljivost stroškov, večjo neodvisnost ter občutek nadzora nad energijo doma. Prav v tem se skriva razlika med kratkoročnim in dolgoročnim prihrankom.

Kot povzema tudi Alojz: če se danes odločate za sončno elektrarno, se v resnici odločate za sistem prihodnosti – ne le za panele na strehi, temveč tudi za način, kako boste z energijo živeli v letih, ki prihajajo.