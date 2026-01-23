1.300 evrov na leto za elektriko. Koliko dajo danes?

Klemen iz Ljubljane živi v dvogospodinjski hiši, v kateri skupaj prebiva šest oseb. Za elektriko so na leto porabili 1.300 evrov, kar ne presega slovenskega povprečja, a v ečje število družinskih članov in vse bolj sodoben življenjski slog sta povzročila, da so računi za elektriko naraščali iz leta v leto, zato je začel razmišljati o trajnejši rešitvi. Ko se je odločil za sončno elektrarno, ni šlo le za iskanje prihrankov, temveč za željo po večjem nadzoru nad energijo doma. Danes pravi, da so se stroški elektrike zmanjšali bistveno bolj, kot je pričakoval – kako mu je to uspelo in kakšno vlogo pri tem igra pametno omrežje SG Connect, razkrivamo v nadaljevanju.

Kaj ga je spodbudilo k nakupu sončne elektrarne?

Klemen pravi, da je bila odločitev za sončno elektrarno predvsem racionalna. Letni stroški elektrike so v šestčlanskem gospodinjstvu še lansko leto znašali približno 1.300 evrov na leto. Čeprav takšna poraba ne presega slovenskega povprečja, se je odločil za zmanjšanje stroškov z uvedbo bolj dolgoročne rešitve. Vedel je, da mu bo to še kako prišlo prav tudi, če bo v prihodnosti začeli razmišljati o menjavi primarnega ogrevanja s toplotno črpalko, koristil polnjenje dodatnega električnega vozila ali enostavno v prihajajočih letih, višal stopnjo udobja svojega gospodinjstva ter posledično večal porabo električne energije. Sončno energijo je tako videl kot logičen vir energije, ki je na voljo praktično vsak dan.

Foto: Jan Lukanović

Pri odločitvi ni imel posebnih pomislekov ali strahov. Sončno elektrarno je razumel kot preverjeno tehnologijo, ki danes predstavlja zanesljivo osnovo za samooskrbo. Kot pravi, se je za sončno elektrarno odločil iz povsem racionalnih potreb: zmanjšati stroške, bolje izkoristiti razpoložljivo energijo in si zagotoviti večjo predvidljivost pri oskrbi z elektriko. Prav ta preprost, pragmatičen pogled ga je pripeljal do odločitve, ki se je v praksi hitro izkazala za pravilno.

Odločitev je sprejel hitro, brez pomislekov

Čeprav se mnogi pred odločitvijo za sončno elektrarno soočajo s skrbmi glede varnosti ali točne povračilne dobe, pa je Klemen samooskrbni sistem sončne elektrarne s hranilnikom električne energije videl kot preverjeno in zanesljivo rešitev, ki je že dolgo prisotna na trgu in v praksi dobro deluje.

Namesto da bi se obremenjeval z vprašanji "kaj, če", je izhajal iz dejstva, da gre za tehnologijo, ki jo uporablja vse več gospodinjstev in ki ima jasno vlogo v sodobni oskrbi z energijo.

Prepričan je bil, da bo sistem deloval tako, kot je obljubljeno, in da bo njegovi družini prinesel konkretne koristi v vsakdanjem življenju. Prav ta samozavesten, pragmatičen pristop mu je omogočil, da je v samooskrbo vstopil brez dvomov in da se danes na odločitev ozira z zadovoljstvom.

Kakšen sistem ima danes Klemen doma?

Čeprav je v Klemnovi družini poraba elektrike naraščala iz leta v leto, pa še vedno ni presegla slovenskega povprečja. Kot je razvidno iz zgornjega prikaza, Klemen danes s sočno elektrarno prihrani več, kot je planiral, hkrati pa se mu ta prav tako amortizira hitreje, kot je predvideval. Foto: NGEN D.O.O.

Sončna elektrarna v Klemnovem domu ima nazivno moč 13,95 kilovata, ki jo dopolnjuje baterijski hranilnik NGEN Star S3 s kapaciteto 12,42 kilovatne ure. Samooskrbni sistem mu omogoča, da velik del proizvedene elektrike porabi sproti, presežke pa shrani v baterijo in jih izkoristi takrat, ko sonce ni več na voljo. Na ta način je poraba bolj enakomerno razporejena čez dan, odvisnost od omrežja pa manjša.

Njegova elektrarna deluje od sredine februarja 2025, zato je sistem še razmeroma nov, a se je že v prvih mesecih izkazal za zanesljivega. Klemen je vključen v letni poračun, posebnih naprednih funkcij hranilnika pa za zdaj še ni aktiviral, saj želi najprej spremljati delovanje osnovnega sistema in zbrati dovolj podatkov za morebitne nadaljnje prilagoditve. Kot pravi, mu trenutna konfiguracija povsem ustreza in dobro sledi potrebam njegovega gospodinjstva.

Od 28.1.2025, ko je merilno mesto vstopilo na NGEN Samooskrbo, ter do 31.12.2025 je Klemenova družina iz omrežja prevzela 2.187 kWh, v omrežje pa letno oddala kar 9.175 kWh el. energije. Razlika (6.988 kWh) je torej letno ustvarjen višek energije, katerega lahko ovrednoteno 80 odstotkov količine viška prenese v naslednje leto na tem merilnem mestu in ima dobro "zalogo" ter predpripravo za dodajanje novih porabnikov v tekočem letu 2026 (npr. ogrevanje toplotno črpalko). Če petčlanska družina ne predvideva dodajanja/vgradnje novih porabnikov v letu 2026, lahko celo izbire merilno mesto v Sloveniji, kjer se enostavno vgradi le NGEN pametni števec in preide na NGEN dobavo električne energije. Tako lahko svoje viške koristijo denimo na vikendu ali pa jih podarijo sorodniku, prijatelju ali znancu. Foto: NGEN D.O.O.

Veliko gospodinjstvo, veliki porabniki

Poleg vsakodnevnih navad, ki jih prinaša večje število družinskih članov, imajo v Klemnovi hiši tudi več energetsko zahtevnejših naprav. Med večje porabnike spadajo električno vozilo, dve pralni in dve sušilni napravi, indukcijska kuhalna plošča ter tri klimatske naprave, ki večajo porabo gospodinjstva tudi v poletnih mesecih.

Prav zaradi takšne porabe električne energije v gospodinjstvu je bilo od vsega začetka pomembno, da je sončna elektrarna ustrezno dimenzionirana in podprta s hranilnikom. Samooskrbni sistem mora namreč brez težav pokrivati visoke obremenitve in se prilagajati različnim dnevnim ritmom. Klemen pravi, da sistem tudi ob večjih porabnikih deluje brez težav in da lahko v veliki meri računa na lastno proizvodnjo elektrike, kar se mu zdi ključno pri vsakdanji porabi elektrike v večjem gospodinjstvu.

Rezultati v praksi: do 90 odstotkov nižji stroški

Foto: Jan Lukanović

Po prvih mesecih delovanja Klemen ugotavlja, da so se stroški elektrike občutno znižali. Čeprav se zaveda, da bo dokončno sliko pokazal šele letni obračun, že zdaj ocenjuje, da so računi nižji za približno 90 odstotkov, kar je precej več, kot je sprva pričakoval. Razlika je opazna predvsem v vsakdanjem proračunu, kjer elektrika ne predstavlja več stalnega stroška, temveč postaja obvladljiv del gospodinjskih izdatkov.

Tukaj ne gre za teoretične izračune ali projekcije, temveč za dejansko izkušnjo uporabnika po prvih mesecih uporabe sistema. Sončna elektrarna in hranilnik delujeta usklajeno, poraba je večinoma pokrita z lastno proizvodnjo, kar se neposredno odraža tudi na položnicah. Kot pravi, je prav ta konkreten rezultat tisti, ki mu potrjuje, da se je odločil pravilno.

SG Connect in podpora NGEN: sistem, ki raste z uporabnikom

Pomemben del Klemnove izkušnje s samooskrbo je tudi pametno upravljanje energije prek aplikacije SG Connect. Ta mu omogoča pregleden vpogled v proizvodnjo, porabo in delovanje hranilnika, predvsem pa občutek, da ima doma nad energijo ves čas nadzor. Aplikacija je zasnovana preprosto in razumljivo, zato jo uporablja po potrebi, brez občutka, da bi se moral z njo ukvarjati vsakodnevno.

Foto: Jan Lukanović

Ob tem Klemen izpostavlja tudi podporo podjetja NGEN. Že od začetka je imel občutek, da ne gre zgolj za montažo sistema, temveč za dolgoročno partnerstvo. Ekipa mu je bila na voljo za vprašanja, svetovanje in razlage, sistem pa je bil zasnovan kakovostno in premišljeno. Pomembno se mu zdi tudi to, da rešitev omogoča nadgradnje, saj se potrebe gospodinjstva s časom spreminjajo.

Pri NGEN ob tem razvijajo tudi nove pristope k samooskrbi, ki uporabnikom omogočajo več prilagodljivosti pri upravljanju energije, kar pomeni, da pametno omrežje SG Connect ni zaključen produkt, temveč platforma, ki se z nadgradnjami prilagaja uporabniku. Klemen pravi, da mu prav ta razvojna usmerjenost daje zaupanje, da bo njegova energetska rešitev smiselna tudi v prihodnje.

Kaj je pametno omrežje SG Connect in kako deluje? Pametno omrežje SG Connect je zasnovano tako, da uporabniku ni treba nenehno razmišljati o energiji. Aplikacija sicer omogoča jasen pregled nad delovanjem sončne elektrarne, hranilnika in porabe v domu, vendar njena prava vrednost ni v stalnem spremljanju, temveč v tem, da sistem večino časa deluje samostojno in prilagojeno vsakdanjim navadam gospodinjstva. Mirjam Bernard, direktorica marketinga in vodja performance oddelka na sedežu podjetja NGEN Foto: Jan Lukanović Kot poudarja Mirjam Bernard, direktorica marketinga in vodja performance oddelka na sedežu podjetja NGEN, bistvo SG Connect ni v zapletenih nastavitvah, temveč v avtomatiki: sistem se uči navad uporabnikov, upošteva vremenske razmere ter v realnem času usklajuje proizvodnjo in porabo energije. Cilj je preprost, in sicer da energija kroži tam, kjer jo dom v določenem trenutku najbolj potrebuje, brez dodatnega napora za uporabnika. Prav v tem se kaže prihodnost pametne samooskrbe. Tehnologija prevzame upravljanje v ozadju, uporabnik pa ima na voljo zanesljiv sistem, ki vsak proizveden kilovat izkoristi čim bolj učinkovito. SG Connect tako ne pomeni le nadzora, temveč predvsem občutek brezskrbnosti, ki postaja vse pomembnejši del sodobnega bivanja.

Samooskrbni sistem, ki izpolni pričakovanja

Foto: Jan Lukanović

Klemen pravi, da je z delovanjem samooskrbnega sistema zelo zadovoljen. Rešitev se je v praksi izkazala kot zanesljiva, stabilna in prilagojena vsakdanjim potrebam večjega gospodinjstva. Prav zato bi podjetje NGEN brez zadržkov priporočil tudi drugim, saj pri njih ceni predvsem stalni razvoj rešitev, skrb za uporabnike in občutek dolgoročnega odnosa, ne zgolj enkratne storitve.

Njegova izkušnja hkrati potrjuje, da samooskrba ni namenjena le manjšim ali energetsko skromnim gospodinjstvom. S pravilno zasnovanim sistemom in pametnim upravljanjem lahko tudi večje družine dosežejo večjo energetsko stabilnost in dolgoročno predvidljive stroške.

Še vedno veljata akciji za nove in obstoječe naročnike NGEN STAR in NGEN STAR LITE

Izjemna akcijska cena hranilnika v višini 3.275 evrov z DDV ne velja le za tiste, ki svojo sončno elektrarno že imajo, temveč tudi za vse, ki jo šele načrtujejo.

Kaj vključujeta paketa Ngen Star in Ngen Star Lite?

Oba paketa, tako paket s hranilnikom Ngen Star za tiste, ki še nimajo sončne elektrarne, kot Ngen Star Lite za tiste, ki sončno elektrarno že imajo, vsebujeta: