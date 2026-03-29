Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Nedelja,
29. 3. 2026,
8.20

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
napoved vreme pomlad mraz

Nedelja, 29. 3. 2026, 8.20

12 minut

Toplo pomladno vreme še ni na vidiku: hladno bo!

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
termometer, mraz, jesen | Najnižje jutranje temperature bodo od minus dve do 4, v alpskih dolinah okoli -4 stopinje Celzija.

Najnižje jutranje temperature bodo od minus dve do 4, v alpskih dolinah okoli -4 stopinje Celzija.

Foto: Shutterstock

Glavnina najmočnejših sunkov vetra je za nami. Ciklonsko območje, ki je v teh dneh vplivalo na vreme pri nas, se je pomaknilo proti vzhodu. Od zahoda se nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v zahodni Sloveniji. Na vzhodu sprva ni izključena kakšna kaplja dežja. Predvsem na severovzhodu in pod Karavankami bo pihal zmeren severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od deset do 15, na Goriškem do 18 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Jutri zjutraj in dopoldne bo precej jasno, nato spremenljivo oblačno. Predvsem zvečer in v noči na torek bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo minus dve do štiri, v alpskih dolinah okoli minus štiri, najvišje dnevne od devet do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. 

V torek dopoldne se bo delno zjasnilo, popoldne pa bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho. V sredo bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Oba dneva bo pihal zmeren severni do severovzhodni veter. Nekoliko hladneje bo.

Najmočnejše sunke vetra so v minulih dneh na Arsu izmerili v višjih legah, in sicer na Kaninu (154 kilometrov na uro) in Ratitovcu (139 kilometrov na uro). Po nižinah so naše postaje izmerile močne sunke pod Karavankami (Letališče Lesce 103 kilometrov na uro), na Štajerskem (Letališče Maribor 93 kilometrov na uro), v Posočju (Tolmin sto kilometrov na uro) in v Prekmurju (Murska Sobota 80 kilometrov na uro). Tudi na Primorskem smo izmerili močne sunke burje, v Podnanosu smo izmerili sunek vetra 101 kilometrov na uro.
