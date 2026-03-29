Vodišek skupaj z olimpijskim zmagovalcem začenja nastop v Španiji

Koprčan Toni Vodišek, srebrni na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu v jadralnem razredu formula kite, bo svojo drugo tekmo v tej sezoni opravil na 55. trofeji princese Sofije, ki se začenja v ponedeljek v morju pri Palmi de Mallorci. Na grand slam z desetimi olimpijskimi razredi se na tekmovanja vrača avstrijski olimpijski prvak Valentin Bontus.

Martin Fras in Mija Škerlavaj ter Ana Planinšič in Teo Gerželj bodo zastopali Slovenijo v konkurenci 62 držav v mešanem razredu 470, Marina Vodišek med kajtarkami, Lin Pletikos v razredu ilca 6, v razredu iQFoil pa Val Eržen in Lina Eržen. Nekateri razredi, med drugim kajtarji, bodo začeli tekmovati v torek, zaključek bo v soboto.

Koprski kajtar Toni Vodišek je konec januarja zasedel peto mesto na pripravljalni regati v brazilski Fortalezi. To je bila testna regata pred svetovnim prvenstvom, ki bo na istem prizorišču čez leto dni in kjer bodo delili prve kvote za olimpijske igre 2028 v Los Angelesu. Zmagal je svetovni podprvak Maximilian Maeder iz Singapurja, ki je tudi na startni listi tekme na Palmi de Mallorci.

V Braziliji Vodišek ni najbolje začel, šele v zadnjih regatah je prišel s 14. mesta na peto. "S samo regato nisem bil najbolj zadovoljen, veliko je prostora za izboljšanje, kar me veseli. Čeprav sem končal na petem mestu, to ni bil rezultat, kakršnega smo si želeli. Vedeti moramo, da je tukaj manjkal tudi zlati olimpijec Valentin Bontus," je za STA povedal Vodišek.

Olimpijski prvak: Danes sem v boljši formi kot kdaj koli prej

Pred enim letom je Bontus dosegel svoj najboljši rezultat v svetovnem pokalu, ko je na Mallorci končal na tretjem mestu. Kmalu zatem si je natrgal križne vezi.

"Danes sem v boljši formi kot kdaj koli prej, celoten proces okrevanja je potekal odlično, najboljše pa je, da med kajtanjem nikoli ne čutim potrebe, da bi razmišljal o kolenu," je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal Bontus.

"Hitrost je prisotna, prav tako pa tudi zabava," je dodal Avstrijec. Da bi zagotovil uspešen nastop na prvi uradni regati po premoru, je 25-letnik med zadnjim vadbenim blokom intenzivno delal na nastavitvi kajta.

Spremenjen način regat za medalje

Tekmovanje v Španiji bo prineslo tudi nov način regat za medalje za razrede 49er, 49erFX, ilca 6 in 7, 470 in nacra 17. Namesto ene same odločilne regate z dvojnimi točkami bodo zdaj dve regati za medalje.

Pred dvema odločilnima regatama pa se bodo točke desetih najboljših jadrnic in nad določenim razponom točk prilagodili v skladu z vnaprej določenim ključem za razdelitev. To bo zmanjšalo razlike v točkah znotraj desetih najboljših, ki se bodo potem pomerili za najvišja mesta.

V kajtanju in razredu iQFoil teh sprememb ne bo, zanju so sicer že prej veljale drugačna pravila za regate za medalje. Svetovno jadranje si prizadeva, da bi z novo obliko poskrbelo za večjo napetost pri odločitve o medaljah. Leto 2026 bo v tem pogledu testna sezona.