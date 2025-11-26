Družina iz Novega mesta je račune za elektriko znižala za 90 odstotkov

V mirni soseski blizu Novega mesta je štiričlanska družina še pred letom dni plačevala visoke račune za elektriko in bila odvisna od plinskega ogrevanja. O prehodu na sončno energijo so razmišljali že dolgo, tako iz ekonomskih kot naravovarstvenih razlogov, a jih je skrbela smiselnost tako visoke investicije, med drugim tudi zato, ker od lokalnega distributerja električnega omrežja niso dobili soglasja za oddajo elektrike nazaj v omrežje. Kljub temu so se odločili narediti korak k obnovljivim virom energije, česar danes vsekakor ne obžalujejo. Koliko prihranijo zdaj in kakšno sončno elektrarno so izbrali, razkrivamo v nadaljevanju.

V prihodnjih tednih bomo v sklopu rubrike Energetika 2.0 na Siol.net predstavili več resničnih zgodb uporabnikov podjetja NGEN – ljudi, ki so se odločili za sončno elektrarno s hranilnikom NGEN Star, svoj dom povezali v pametno omrežje SG Connect in postali odjemalci električne energije pri dobavitelju elektrike NGEN. Gre za rešitve, ki jim niso prinesle le prihrankov, temveč tudi več neodvisnosti, varnost in možnost, da aktivno soustvarjajo svojo energetsko prihodnost. Tokrat vam predstavljamo rešitve, za katere se je odločila štiričlanska družina iz Novega mesta.

Težave, ki pestijo številne slovenske družine

Pred letom dni se je družina iz Novega mesta znašla v položaju, ki je znan mnogim. Računi za elektriko in ogrevanje so bili vsako leto višji, zato je želja po neodvisni oskrbi doma rastla. Vseeno pa so se pojavljali dvomi. Skrbelo jih je namreč, ali se investicija v sončno elektrarno, še posebej brez možnosti oddaje viškov elektrike v omrežje, sploh izplača.

Lokalni distributer elektrike jim namreč sprva ni izdal soglasja za oddajo viškov sončne energije v omrežje. To pomeni, da bi ob investiciji v sončno elektrarno lahko sončno energijo porabljali le lokalno in izključno v istem trenutku, kot bi se ustvarjala. Možnosti oddaje viškov v omrežje in s tem kasnejše uporabe ne bi imeli.

Da ne bi izgubljali dragocene energije, so se odločili za sončno elektrarno s hranilnikom, ki lahko elektriko shranjuje in jo sprošča takrat, ko jo potrebujejo. S tem so postali manj odvisni od omrežja in večji del svoje porabe pokrili sami.

Kasnejša nadgraditev sistema je pri NGEN mogoča

Slika zunanje enote ogrevalne toplotne črpalke, ki se je vgradila naknadno. Foto: Ana Kovač

Hitro so videli, da z lastno sončno elektrarno ustvarjajo veliko več energije, kot je čez dan porabijo, pa čeprav so imeli v samooskrbnem sistemu tudi hranilnik energije. Zato so staro plinsko peč zamenjali z novo toplotno črpalko, s čimer so občutno zmanjšali še stroške ogrevanja.

V podjetju NGEN je namreč vedno mogoča nadgradnja njihovih samooskrbnih rešitev, z drugimi besedami, priklop toplotne črpalke na sončno elektrarno s hranilnikom je vedno mogoč, čeprav se zanj odločite naknadno.

Družino iz Novega mesta smo obiskali, da bi se prepričali, kako deluje njihov sistem samooskrbe. Danes pravijo, da je bila odločitev pravilna. Ne le zaradi prihrankov, temveč tudi zaradi nadzora, ki ga prinaša lastna proizvodnja energije.

Kaj pa, če soglasje za oddajo v omrežje prejmete šele pozneje?

Pri družini iz Novega mesta se je zgodilo prav to, kar skrbi mnoge: ko so želeli postaviti sončno elektrarno, niso dobili soglasja za oddajo elektrike v omrežje. Omrežje v njihovi okolici je bilo preobremenjeno, zato viškov energije preprosto ni bilo mogoče oddajati.

Foto: Ana Kovač

A leto dni po priklopu sončne elektrarne s hranilnikom na omrežje so prejeli dobro novico, dobili so namreč soglasje za oddajo viškov energije v omrežje. Ker pa je v tem obdobju državna shema letnega obračuna oz. t.i. net metering pretekla, pa na žalost mnogi ponudniki niso imeli ustreznih rešitev za ohranjanje prihrankov, ki so podobni letnemu obračunavanju energije. Zaradi novih soglasij z mesečnim načinom obračunavanja in pomanjkanja rešitev s strani slovenskih ponudnikov, kot tudi dobaviteljev, marsikatera stranka na trgu ni bila pripravljena nadaljevati s samooskrbo, dokler ni bila v kontaktu s skupino NGEN. Prav to je dotični družini omogočilo nadgradnjo sistema in prehod na paket Nova doba samooskrbe, ki uporabnikom z večjimi hranilniki omogoča, da viške oddajo, elektriko, ki jo črpajo iz omrežja, pa nato poravnajo v okviru letnega obračuna.

Njihova zgodba je tako dokaz, da se odločitev za sončno elektrarno s hranilnikom izplača tudi v primerih, ko pride do posodobitve soglasja za priključitev z dovoljeno oddajo in je ta na mesečnem obračunu, saj:

omogoča takojšnje delovanje sistema,

ščiti pred izgubami energije,

povečuje samooskrbo in

pripravi uporabnika na trenutek, ko je omrežje posodobljeno ter je sprejemanje energije v lokalno omrežje, tudi uradno dovoljeno na novem soglasju za priključitev.

Ko se to zgodi, je nadgradnja sila preprosta, prehod na nov NGEN paket električne energije in nov sistem upravljanja brez težav preide na oddajo v omrežje, tako kot pri štiričlanski družini iz Novega mesta.

Zakaj izbrati podjetje NGEN? Če si tudi vi želite sončne elektrarne, ki jo lahko sproti dograjujete, glede na spreminjajoče okoliščine, je NGEN ponudnik, ki ga iščete. Natančneje njihova napredna rešitev, ki združuje sončno elektrarno s hranilnikom in povezavo v pametno omrežje SG Connect. Foto: Ana Kovač Tudi štiričlanska družina, ki smo jo obiskali v Novem mestu, je namestila sistem NGEN Star S5 s sončno elektrarno z močjo osem kilovatov in baterijskim hranilnikom kapacitete 20,5 kilovatne ure. Sprva so bili brez možnosti oddaje v omrežje, danes pa je oddaja nastavljena na 8,2 kilovata. Pametno upravljanje SG Connect jim zagotavlja tudi aktivno rezanje konic, kar pomeni, da zmanjšuje preobremenitve in posledično dodatno niža strošek omrežnine. Največja prednost takšne rešitve, ki jo zagotavljajo v podjetju NGEN, je v tem, da deluje avtomatsko, hkrati pa ima uporabnik še vedno celoten nadzor. Prek aplikacije SG Connect lahko namreč spremlja porabo, preverja delovanje elektrarne, stanje baterije, zazna napake v porabi ali nastavitvah in sistem prilagodi svojemu ritmu življenja. Družina pravi, da jim aplikacija močno olajša upravljanje, saj jasno vidijo, kdaj porabljajo največ, kdaj sistem shranjuje energijo in kdaj se najbolj izplača preklopiti med načini delovanja. Čeprav je osnovno razumevanje energetike dobrodošlo, pa vam lahko nastavitve v aplikaciji pomagajo nastaviti tudi v podporni službi podjetja NGEN, sistem pa nato preprosto deluje sam od sebe, nam je še zaupal zadovoljen uporabnik. SG Connect tako samodejno skrbi, da se čim več energije porabi iz lastnih virov, manj iz omrežja, obenem pa se obremenitve pametno razporejajo. Tako lahko uporabniki izkoristijo vse prednosti samooskrbe od učinkovite rabe energije do nižjih stroškov in zagotovila, da svoj dom upravljajo odgovorno in premišljeno. Foto: Ana Kovač

Prihranki v višini do 90 odstotkov

Družina, s katero smo govorili, je prvo leto za 90 odstotkov zmanjšala stroške elektrike. Pred postavitvijo sončne elektrarne so namreč na leto porabili približno 6.000 kilovatnih ur, nato pa so iz omrežja porabili le še 690 kilovatnih ur.

Letna poraba elektrike je nato poskočila z zamenjavo plinskega ogrevanja za toplotno črpalko. V letu dni so tako skupno porabo gospodinjstva povečali na 12.000 kilovatnih ur, s pomočjo paketa Nove dobe samooskrbe pa kljub manjši nazivni moči sončne elektrarne, letno doplačali le 4.000 kilovatnih ur. Paket Nove dobe samooskrbe je tako pripomogel k bistveno večji stopnji samozadostnosti in omogočal veliko mero izravnave z viški energije, ki so bili čez leto oddani v elektro omrežje. Posledično je kljub dodatni porabi z naslova delovanja nove toplotne črpalke in pogojem soglasja z mesečnim obračunom, to gospodinjstvo dosegalo več kot 70 odstotkov letne samozadostnosti.

Ob tem je treba omeniti tudi, da so že s samo menjavo ogrevalnega sistema prihranili kar 1.600 evrov na leto, ki so jih prej porabili za plin. Z drugimi besedami, z eno samo nadgradnjo so zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv, racionalizirali porabo in si zagotovili nižje stroške, ki so predvidljivi in pod njihovim nadzorom.

Foto: Ana Kovač

Zakaj bi NGEN priporočili tudi drugim?

Seveda nismo mogli mimo vprašanja, ali bi rešitve podjetja NGEN priporočili tudi drugim in zakaj. Kot so nam povedali, gre za veliko več kot zgolj zadovoljstvo z rešitvijo. Cenijo, da so pri podjetju NGEN dobili več kot zgolj tehnično rešitev, dobili so partnerja, ki jim stoji ob strani tudi po namestitvi.

Največja prednost, ki so jo poudarili, je aplikacija SG Connect. Po njihovih besedah gre za orodje, ki jim omogoča popoln pregled nad delovanjem elektrarne, hranilnika in porabo v hiši. Sami lahko nastavijo optimalne parametre glede na svoje navade, spremljajo delovanje ter hitro vidijo, kje lahko prilagodijo navade in si tako zagotovijo še več prihrankov. Aplikacija hkrati omogoča manj aktivno uporabo, saj po tem, ko je ustrezno nastavljena, deluje sama od sebe.

Zelo pomembna je tudi funkcija rezanja konic, ki jim pri novem obračunu omrežnine občutno zniža strošek. Sistem namreč spremlja trenutne obremenitve in jih samodejno prilagaja tako, da breme omrežnine ostane čim nižje.

Foto: Ana Kovač

Uporabniki poudarjajo, da so kot odjemalec električne energije pri NGEN zadovoljni tudi zaradi ugodnih cen in zanesljive podpore. Še posebej so pohvalili odzivnost ekipe, ki jim je večkrat pomagala s koristnimi nasveti, razlagami in optimizacijo nastavitev. Kot so povedali, je to eden ključnih razlogov, da bi NGEN priporočil drugim.

Paket Nova doba samooskrbe, ki omogoča letni obračun energije tudi vsem tistim, ki jim država ne zagotavlja letnega net meteringa, se jim zdi odlična izbira za vse, ki imajo dovolj velik hranilnik. Po njihovih izkušnjah je to rešitev, ki iz sončne elektrarne iztisne največ, kar je mogoče – od učinkovite porabe do najboljše izkoriščenosti viškov.