V soboto okoli 20. ure je bil na Hrvaškem huje poškodovan 20-letni mladenič. Po podatkih policije se je poškodovani mladenič skupaj z drugo osebo povzpel na vagon s kontejnerji, ki se je nahajal v bližini visokonapetostne električne mreže.

Takrat je prišlo do električnega udara, zaradi katerega je mladenič padel s kontejnerja in se hudo poškodoval, poročajo hrvaški mediji.

Posredovali reševalci in gasilci

Na kraj nesreče so poleg policije prispeli tudi reševalci in gasilci, ki so mladeniča oskrbeli na kraju dogodka. Po prvih informacijah je bil nujno prepeljan v KBC Rijeka, kjer so mu nudili nadaljnje zdravljenje.

Policija opozarja

Policija Primorsko-goranske županije je izpostavila, da so nesreče pri plezanju po vagonih in v bližini električnih vodov izjemno nevarne in življenjsko tvegane.