Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
9. 11. 2025,
19.04

24 minut

Nedelja, 9. 11. 2025, 19.04

Tragična nesreča reševalca: zdravstveni delavci pretreseni, opozorila na varnost

Ka. N.

Foto STA

Foto: STA

Včeraj popoldne se je v Mestinju zgodila huda prometna nesreča, v kateri je 23-letni reševalec, sopotnik v vozilu na nujni vožnji, izgubil življenje. Dogodek je pretresel zdravstvene delavce in reševalce po vsej regiji. Mnogi so na družbenih omrežjih delili objave, v katerih je znak za nujno medicinsko pomoč zavit v črno kot znak žalovanja. Na družbenem omrežju Facebook se je od 23-letnika poslovila tudi njegova sestra.

Sekcija reševalcev v zdravstvu je zapisala: "Besede ne morejo izraziti žalosti in prizadetosti ob izgubi človeka, ki je življenje posvetil pomoči drugim. Iskreno sožalje svojcem in sodelavcem. Obenem smo v mislih pri reševalcu, ki po nesreči okreva v bolnišnici. Dragi kolega, zdrži!"

Pomembno opozorilo o varnosti

V PGD Kovor so ob nesreči poudarili, da je dogodek boleč opomin za vse, ki hitijo na pomoč v najhujših situacijah. "Ob tem ne smemo pozabiti na svojo varnost. Poskrbimo, da se k bližnjim vrnemo varno iz vsake intervencije," so zapisali.

Tragična prometna nesreča v Mestinju: umrl v reševalnem vozilu

Ganljivo slovo 23-letnikove sestre

Po tragični nesreči se je od njega s čustvenim zapisom na Facebooku poslovila njegova sestra: "Dragi bratec, ni pravice na tem svetu. Še pred nekaj dnevi sva načrtovala, kaj bova počela, ko prideš v London čez nekaj tednov. Ti si bil tisti, ki je vedno ostal blizu doma, in ko sem jaz šla v svet, sem to lahko naredila z mirnim srcem, ker sem vedela, da imajo doma še vedno tebe. Ni pravice."

Anže je več let delal v zdravstvu, nazadnje kot reševalec, poklic, o katerem je dolgo sanjal in ga je opravljal z veliko predanostjo: "To delo si opravljal z ljubeznijo in ponosom. Bila sem srečna zate in ponosna nate. Vsak, ki me pozna, ve, kako rada sem govorila o tem, kaj počneš."

Zapis je zaključila z obljubo, da bo bratovo lahkotnost in veselje do življenja ohranila naprej. 

