Danes, nekaj čez 15. uro, se je v Mestinju zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu.

Po prvih podatkih Policijske uprave Celje je nesrečo povzročil voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji. Vozil je iz smeri Mestinja proti Podplatu, ko je v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom. Zaradi tega je vozilo prešlo na levo smerno vozišče, kjer je trčilo v tovorno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti.

Hudih poškodb ni preživel sopotnik

23-letni sopotnik v reševalnem vozilu je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Voznika reševalnega vozila so s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor, kjer se zdravi zaradi hudih poškodb.

Število smrtnih žrtev v prometu narašča

To je že 26. smrtna žrtev prometnih nesreč v letošnjem letu na območju Policijske uprave Celje. Policija še naprej opozarja na previdnost in spoštovanje prometnih predpisov, še posebej v ovinkih in na kritičnih odsekih cest.