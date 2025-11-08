Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
8. 11. 2025,
17.31

56 minut

Sobota, 8. 11. 2025, 17.31

Tragična prometna nesreča v Mestinju: umrl sopotnik v reševalnem vozilu

Ka. N.

Foto STA

Foto: STA

Danes, nekaj čez 15. uro, se je v Mestinju zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu.

Po prvih podatkih Policijske uprave Celje je nesrečo povzročil voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji. Vozil je iz smeri Mestinja proti Podplatu, ko je v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom. Zaradi tega je vozilo prešlo na levo smerno vozišče, kjer je trčilo v tovorno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti.

Hudih poškodb ni preživel sopotnik

23-letni sopotnik v reševalnem vozilu je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Voznika reševalnega vozila so s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor, kjer se zdravi zaradi hudih poškodb.

Število smrtnih žrtev v prometu narašča

To je že 26. smrtna žrtev prometnih nesreč v letošnjem letu na območju Policijske uprave Celje. Policija še naprej opozarja na previdnost in spoštovanje prometnih predpisov, še posebej v ovinkih in na kritičnih odsekih cest.

nesreča nesreča rešilec
