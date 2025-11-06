Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
6. 11. 2025,
19.34

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
letenje policija jadralni zmajar nesreča nesreča

Četrtek, 6. 11. 2025, 19.34

38 minut

Na območju Kočevja se je smrtno ponesrečil 81-letni zmajar

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Jadralni zmaj, nesreča | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Okoli 14.30 so bili na policiji obveščeni, da je v nesreči z motornim zmajem na območju Kočevja umrl 81-letni zmajar.

Vzrok za strmoglavljenje motornega zmaja še ni znan in je predmet zbiranja obvestil, ogleda in kriminalistično forenzične preiskave, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Dodali so, da je bil o dogodku obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še navedli na policiji.

umrla ženska, identiteta neznana, vlak, smrt, Vič, Ljubljana
Novice Kako to, da je nihče ne pogreša?
Prometna nesreča
Novice V hudi prometni nesreči v Novem mestu umrla peška
letenje policija jadralni zmajar nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.