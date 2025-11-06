Na območju Kočevja se je smrtno ponesrečil 81-letni zmajar

Okoli 14.30 so bili na policiji obveščeni, da je v nesreči z motornim zmajem na območju Kočevja umrl 81-letni zmajar.

Vzrok za strmoglavljenje motornega zmaja še ni znan in je predmet zbiranja obvestil, ogleda in kriminalistično forenzične preiskave, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Dodali so, da je bil o dogodku obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še navedli na policiji.