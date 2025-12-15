Avstrijska Koroška: nova logistična sila med Alpami in Jadranom

Avstrijska Koroška se v zadnjih letih hitro uveljavlja kot eno najpomembnejših logističnih vozlišč v Evropi. Kar je bilo nekoč le geografska prednost, danes postaja strateška moč, saj jo lega med Avstrijo, Slovenijo in Italijo umešča na križišče evropskih transportnih koridorjev, rastočih jadranskih pristanišč in tehnološko naprednih industrijskih središč.

Koroška je središče evropskih prometnih koridorjev, ki povezujejo sever, jug in vzhod Evrope. Do Trsta in Kopra, ključnih jadranskih pristanišč, je približno 185 kilometrov, Ljubljana pa je praktično za ovinkom. To pomeni, da lahko podjetja iz Slovenije in srednje Evrope hitreje in učinkoviteje pošiljajo blago naprej ali ga sprejemajo iz sveta, pri čemer potni čas in logistični stroški upadejo. Hkrati postajajo ti logistični koridorji okolju prijaznejši, saj se velik del tovora preusmerja s cest na železnico, kar je tudi eden izmed evropskih logističnih ciljev.

Foto: Monte Nero Production

Goliška železnica (Koralmbahn): železnica, ki spreminja igro

Najnovejši in hkrati največji infrastrukturni projekt v regiji od zdaj naprej povezuje Celovec in Gradec v pičlih 45 minutah. Ta povezava je veliko več kot zgolj hitrejša pot – predstavlja temelj za ustvarjanje novega gospodarskega prostora, ki povezuje Štajersko, Koroško in Jadran. Ta nova os mobilnosti odpira pot do vsakodnevnega potovanja na delo med mesti, spodbuja gospodarsko sodelovanje in ustvarja pogoje za rast, ki jo težko dosežejo druge regije. Kot drugo največje mestno območje v Avstriji z več kot 1,6 milijona prebivalcev regija postaja vse privlačnejša za investitorje, ki iščejo stabilno in odlično povezano lokacijo.

Da bi razumeli širše učinke takšnih sprememb, smo se pogovorili z dr. Ericom Kirschnerjem iz raziskovalne organizacije Joanneum Research, ki je vodil obsežno študijo o vplivu nove proge na gospodarstvo in regionalni razvoj. Dr. Eric Kirschner, raziskovalna organizacija Joanneum Research Foto: carinthia.com Dr. Kirschner, kateri izsledek iz vaše študije bi radi najprej izpostavili? "Nastaja nova mestna aglomeracija, ki se razteza od Beljaka do Gradca. To ustvarja mednarodno prepoznavnost in predstavlja velik razvojni potencial, hkrati pa pozitivno vpliva na trg dela, demografske trende in mobilnost prebivalstva." Kaj to pomeni v vsakdanjem življenju? "Število dostopnih delovnih mest se bo močno povečalo. Nekdo lahko dela v velikem industrijskem podjetju ob Gradcu, medtem ko partner službuje v Celovcu ali Beljaku – in obratno. Takšna dinamika izboljšuje možnosti za zaposlovanje in mobilnost. To pomeni, da regija postane privlačnejša ne le za logistične centre, temveč tudi za znanje, storitve in inovacije." Zakaj je Goliška železnica tako pomembna za evropsko logistiko? "Goliška proga je del južne železniške osi, ki skupaj z drugimi projekti, kot je predor Semmering, odpira logistične poti od Trsta in suhega pristanišča Fürnitz vse do Baltika. To je strateško zelo zanimivo, saj odpira številne priložnosti in se približuje cilju EU, da preusmeri čim več tovornega prometa na železnico. To je ključna točka tudi za slovenska podjetja. Namreč prek železniškega carinskega koridorja med Trstom in Fürnitzom lahko blago iz Azije v notranjost Evrope pride približno dva dni hitreje kot preko severnonemških pristanišč."

Več kot transport

Logistika danes ni le služba prevoza blaga – predstavlja visoko učinkovito, strateško povezano in digitalno podprto industrijo. Železniški carinski koridor omogoča pretovarjanje blaga brez dodatnih carinskih postopkov, kar pomeni hitrejše in cenejše dobavne poti za podjetja iz srednje Evrope. Poleg tega Logistični center Avstrija jug (LCAS) ponuja obsežne kapacitete in poslovne površine za logistične družbe, kar še dodatno utrjuje regijo kot strateško logistično točko.

Nova logistična realnost

Avstrijska Koroška danes ni le geografska točka na karti, temveč gospodarski most med srednjo in južno Evropo. Inovativna logistična infrastruktura, rast regijskih aglomeracij in strateške povezave z jadranskimi pristanišči ustvarjajo prostor, ki lahko postane eden vodilnih logističnih središč prihodnosti. Za slovenska podjetja in investitorje to pomeni večjo učinkovitost, višjo konkurenčnost in lažji dostop do ključnih evropskih trgov.

Foto: carinthia.com Foto: carinthia.com

Vsebino omogoča Regionmarketing Carinthia.