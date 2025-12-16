V Šiški zasegli 400 sadik konoplje in pištolo s šestimi naboji #foto

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V Šiški zasegli 400 sadik konoplje in pištolo s šestimi naboji

Prepovedana droga konoplja, Šiška | Hišno preiskavo so kriminalisti opravili na podlagi zbranih obvestil in pridobljene sodne odredbe. | Foto PU Ljubljana

Hišno preiskavo so kriminalisti opravili na podlagi zbranih obvestil in pridobljene sodne odredbe.

Foto: PU Ljubljana

Ljubljanski kriminalisti so na območju Šiške v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 49- in 55-letnima osumljencema. Med preiskavo so našli in zasegli več kot 400 sadik prepovedane droge, pripomočke za proizvodnjo in predelavo ter pištolo s šestimi naboji.

Hišno preiskavo so opravili na podlagi zbranih obvestil in pridobljene sodne odredbe. Za zaseženih 400 sadik obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

