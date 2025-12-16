V Šiški zasegli 400 sadik konoplje in pištolo s šestimi naboji #foto

Ljubljanski kriminalisti so na območju Šiške v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 49- in 55-letnima osumljencema. Med preiskavo so našli in zasegli več kot 400 sadik prepovedane droge, pripomočke za proizvodnjo in predelavo ter pištolo s šestimi naboji.

Hišno preiskavo so opravili na podlagi zbranih obvestil in pridobljene sodne odredbe. Za zaseženih 400 sadik obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.