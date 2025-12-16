Matic Török v četrtfinalu izpadel iz lige prvakov

V hokejski ligi prvakov so igrali za polfinale. Ilves Matica Töröka je na uvodni četrtfinalni tekmi proti aktualnemu švedskemu prvaku in zmagovalcu lige prvakov 2014/15 Luleå izgubil z 2:3, na povratni pa z 0:3. Tudi švicarski Zug, pri katerem mladega napadalca Nika Christiana Petroviča ni v postavi, je na uvodni četrtfinalni tekmi izgubil. Na gostovanju pri finskem klubu Lukko je klonil z 1:3, povratna tekma še poteka.

Preostala para četrtfinala sta bila prav tako precej severnjaško obarvana: švedski klub Brynas je izločil finskega prvaka Kalpa Kuopio, tretji švedski kolektiv v četrtfinalu Frölunda pa nemški Ingolstadt. Na tem dvoboju se je povratna tekma končala brez zmagovalca (2:2), a je Frolunda prvo tekmo dobila s 3:1.

Polfinale je predvideno sredi januarja, finale, v katerem bo odločala ena tekma, pa po olimpijskih igrah, 3. marca.

Hokejska liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 16. december

