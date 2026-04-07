Black Cube: je Zidar Klemenčič govorila o drugem ministru?

Nina Zidar Klemenčič | Foto Matej Leskovšek

Agencija Black Cube je na lažnih poslovnih sestankih več ur snemala pogovore s slovenskimi poslovno-političnimi akterji, nato pa javno objavila le kratke, iz konteksta izrezane odlomke. Ti naj bi bili uporabljeni za ustvarjanje vtisa korupcije v vladi Roberta Goloba tik pred volitvami, piše portal Necenzurirano.

Eden od primerov vključuje posnetek odvetnice Nine Zidar Klemenčič, s katerim so skušali obremeniti ministra za gospodarstvo Matjaža Hana. Vendar se je izkazalo, da so nekatere navedbe v posnetku neresnične, saj je omenjena odvetnica z ministrstvom sodelovala le v času nekdanjega ministra Zdravka Počivalška, še navaja Necenzurirano.

Ali Zidar Klemenčič govori o Hanu ali Počivalšku?

Izraelci so po navedbah Necenzurirano odvetnico Zidar Klemenčič v Londonu snemali več ur, vendar so na spletni strani Black Cuba objavili le osem minut posnetka, in sicer deset dni pred volitvami. V objavljenem izseku so njene izjave prikazali tako, da domnevno obremenjujejo ministra Matjaža Hana in ministra Klemna Boštjančiča.

Medtem ko odvetnica ministra Boštjančiča omeni enkrat in ne omeni konkretnega primera, je iz posnetka mogoče razumeti, da jo je Hanovo ministrstvo zaprosilo za pomoč zaradi "velikih težav z enim razpisom v zvezi z razdelitvijo javnih sredstev, konkretno subvencij za tuje investicije". "Zato so prišli k meni in me vprašali, kaj bi sama naredila. Povedala sem jim, kako naj ravnajo, potem pa so to tudi naredili. Na koncu so se iz tega izvlekli brez večjih posledic. /.../ In potem, ko bom jaz kaj potrebovala, so mi dolžni uslugo," v posnetku pove Nina Zidar Klemenčič.

Na ministrstvu so za Necenzurirano zatrdili, da v času, odkar ga vodi Han, nikoli niso sodelovali z omenjeno odvetnico, zato se po njihovih navedbah zastavlja vprašanje, ali je mogoče, da Nina Zidar Klemenčič na posnetku govori o Zdravku Počivalšku. 

Nina Zidar Klemenčič je po navedbah Necenzurirano z ministrstvom za gospodarstvo sodelovala v obdobju 2020-2022, ko ga je vodil Počivalšek. Šlo naj bi za več kot tri sodelovanja, in sicer v primerih glede učinkovitosti nabave zaščitne opreme, ter za pravno zastopanje v postopku, ki ga je računsko sodišče proti ministrstvu sprožilo zaradi prestrukturiranja hotelskih podjetij v državni lasti. 

