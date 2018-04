... leta 2011 so hokejisti Acronija Jesenic na četrti tekmi finala državnega prvenstva v hokeju na ledu s 4:2 premagali Tilio Olimpijo pred domačimi navijači in osvojili 32. naslov državnega prvaka, devetega v času slovenske samostojnosti. V finalu so zmagali s 4:0 v zmagah. Naslov so osvojili četrtič zapored, potem pa v naslednjih petih letih to najbolj laskavo slovensko lovoriko prejeli le še enkrat.

Zgodilo se je še …

Leta 1976 so v Cuiabi v Braziliji zgradili nogometni štadion Joseja Fragellija, ki lahko sprejme 45 tisoč navijačev.

Leta 1996 je v 44. letu starosti umrl Agron Sulaj, najmlajši trener v zgodovini albanske nogometne reprezentance, ki jo je, ko je bil star 33 let, prevzel leta 1985 in nato vodil do leta 1990.

Leta 2001 so košarkarji Uniona Olimpije v finalu zaključnega turnirja pokala Slovenije v Zagorju premagali Krko s 73:69 in osvojili lovoriko.

Leta 2017 je slovenski kolesar Primož Roglič (Lotto-NL Jumbo) na kronometru, zadnjemu dejanju dirke po Baskiji, spet pokazal svojo kakovost v vožnji na čas. Zasavec je na 26,7 kilometra dolgi progi v Eibarju premagal vse tekmece, še najbolj se mu je približal Španec Alejando Valverde, ki je zaostal devet sekund, kar je bilo tudi dovolj za skupno zmago.

Rodili so se:

1912 – nekdanja norveška umetnostna drsalka Sonja Henie

1940 – nekdanji ameriški košarkar John Havlicek

1950 – nekdanji poljski nogometaš Grzegorz Lato

1955 – nekdanji južnoafriški boksar Gerrie Coetzee

1959 – nekdanji francoski kolesar Alain Bondue

1963 – nekdanji ameriški košarkar Terry Porter

1966 – nekdanji britanski atlet, skakalec v daljino Dalton Grant

1966 – nekdanji brazilski nogometaš Mazinho

1968 – nekdanja francoska atletinja, tekačica čez ovire Patricia Girard

1970 – nekdanji slovenski nogometaš Damjan Gajser

1978 – kenijski atlet, tekač Evans Rutto

1985 – etiopski atlet Yemane Tsegay

1986 – ruski nogometaš Igor Akinfejev

1987 – nekdanji nizozemski nogometaš Royston Drenthe