Ponedeljek, 25. 8. 2025, 17.25
1 ura, 18 minut
OP ZDA, 2. dan (WTA)
Legendarna Venus se vrača v Flushing Meadows
Drugi dan zadnjega turnirja za veliki slam v letu 2025 bo na osrednje igrišče stopila tudi Venus Williams. 45-letnica, ki na OP ZDA nastopa s posebnim povabilom, se bo pomerila enajsto nosilko, Čehinjo Karolino Muchovo.
Poleg dvoboja, ki bo najbolj zanimal domače navijače, bodo na delu med drugim še en domači up Madison Keys in pa tudi Mira Andrejeva, Elena Ribakina ter Elina Svitolina.
Najzanimivejši pari:
Karolina Muchova (Češ/11) - Venus Williams (ZDA)
Madison Keys (ZDA/6) - Renata Zarazua (Meh)
Elina Svitolina (Ukr/12) - Anna Bodnar (Mad)
Elena Ribakina (Kaz/9) - Julieta Pareja (ZDA)
Mira Andrejeva (Rus/5) - Alycia Parks (ZDA)