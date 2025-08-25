Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
17.25

OP ZDA, 2. dan (WTA)

Legendarna Venus se vrača v Flushing Meadows

Venus Williams | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Drugi dan zadnjega turnirja za veliki slam v letu 2025 bo na osrednje igrišče stopila tudi Venus Williams. 45-letnica, ki na OP ZDA nastopa s posebnim povabilom, se bo pomerila enajsto nosilko, Čehinjo Karolino Muchovo.

Emma Raducanu
Sportal Britanka leta 2021 poskrbela za svetovno senzacijo, na novo zmago čakala kar štiri leta

Poleg dvoboja, ki bo najbolj zanimal domače navijače, bodo na delu med drugim še en domači up Madison Keys in pa tudi Mira Andrejeva, Elena Ribakina ter Elina Svitolina.

Najzanimivejši pari:

Karolina Muchova (Češ/11) - Venus Williams (ZDA)
Madison Keys (ZDA/6) - Renata Zarazua (Meh)
Elina Svitolina (Ukr/12) - Anna Bodnar (Mad)
Elena Ribakina (Kaz/9) - Julieta Pareja (ZDA)
Mira Andrejeva (Rus/5) - Alycia Parks (ZDA)

