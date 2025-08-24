Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Nedelja,
24. 8. 2025,
17.17

Nedelja, 24. 8. 2025, 17.17

49 minut

OP ZDA, ženske (1. krog)

Arina Sabalenka začenja proti Švicarki, na delu tudi Emma Raducanu

R. P.

Arina Sabalenka letos brani naslov v New Yorku. | Foto Guliverimage

Arina Sabalenka letos brani naslov v New Yorku.

Foto: Guliverimage

V New Yorku se začenja zadnja teniška grand slam poslastica leta. Danes bodo v ženskem delu turnirja nastopili tudi branilka naslova Beloruska Arina Sabalenka ter presenetljiva zmagovalka iz leta 2021 Britanka Emma Raducanu. Na delu bodo tudi trikratna finalistka US Opna Belorusinja Viktorija Azarenka, lanskoletna finalistka Američanka Jessica Pegula, nekdanja olimpijska zmagovalka Švicarka Belinda Bencic, sedma nosilka Italijanka Jasmine Paolini in Srbkinja Olga Danilović, sicer srčna izbranka slovenskega nogometaša Jana Oblaka..

Novak Đoković
Sportal Mladi Američan izziva dvakrat starejšega Novaka Đokovića

27-letna Belorusinja Arina Sabalenka je lani v finalu US Opna premagala Američanko Jessico Pegulo. Letos se bo v 1. krogu pomerila s 26-letno Švicarko Rebeko Masarovo. Na teniški karavani sta se že srečali, pred dvema mesecema sta odigrali dvoboj na travnati podlagi v Berlinu, Sabalenka je bila boljša s 7:6 in 6:2.

Najbolj zanimivi pari 1. kroga:

Arina Sabalenka (Blr, 1) - Rebeka Masarova (Švi)
Jessica Pegula (ZDA, 4) - Mayar Sherif (Egi)
Jasmine Paolini (Ita, 7) - Destanee Aiava (Avs)
Emma Navarro (ZDA, 10) - Wang Yafan (Kit)
Clara Tauson (Dan, 14) - Alexandra Eala (Fil)
Belinda Bencic (Švi, 16) - Zhang Shuai (Kit)
Veronika Kudermetova (Češ, 24) - Janice Tjen (Ino)
Jelena Ostapenko (Lat, 25) - Wang Xiyu (Kit)
Leylah Fernandez (Kan, 31) - Rebecca Marino (Kan)
McCartney Kessler (ZDA, 32) - Magda Linette (Pol)
Emma Raducanu (VBr) - Ena Shibahara (Jap)
Olga Danilović (Srb) - Moyuka Uchijima (Jap)
Viktorija Azarenka (Blr) - Hina Inoue (ZDA)

