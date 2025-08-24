Arina Sabalenka začenja proti Švicarki, na delu tudi Emma Raducanu

V New Yorku se začenja zadnja teniška grand slam poslastica leta. Danes bodo v ženskem delu turnirja nastopili tudi branilka naslova Beloruska Arina Sabalenka ter presenetljiva zmagovalka iz leta 2021 Britanka Emma Raducanu. Na delu bodo tudi trikratna finalistka US Opna Belorusinja Viktorija Azarenka, lanskoletna finalistka Američanka Jessica Pegula, nekdanja olimpijska zmagovalka Švicarka Belinda Bencic, sedma nosilka Italijanka Jasmine Paolini in Srbkinja Olga Danilović, sicer srčna izbranka slovenskega nogometaša Jana Oblaka..

27-letna Belorusinja Arina Sabalenka je lani v finalu US Opna premagala Američanko Jessico Pegulo. Letos se bo v 1. krogu pomerila s 26-letno Švicarko Rebeko Masarovo. Na teniški karavani sta se že srečali, pred dvema mesecema sta odigrali dvoboj na travnati podlagi v Berlinu, Sabalenka je bila boljša s 7:6 in 6:2.