Najboljša teniška igralka na svetu Arina Sabalenka in Avstralec Nick Kyrgios sta dobro razpoložena pred dvobojem spolov, ki bo v nedeljo popoldan v Dubaju. Oba sta prepričana v zmago. Sedemindvajsetletna Belorusinja, dobitnica štirih grand slamov, je na predstavitvi dvoboja izstrelila odgovor, kdo bo zmagovalec: "Jaz, kdo pa drug."

"Dogodek bo zanimiv. Ne vem, kaj lahko pričakujem, a hkrati se tega veselim, saj me žene želja po novih občutkih in spoznanjih v športu. Rada imam izzive, še posebej proti tako nepredvidljivemu fantu, kot je Nick," je dejala Arina Sabalenka. "To je dober trening zame in pomembno sporočilo dekletom tam zunaj, da bodo videle, kako močne in trpežne smo," je sporočila prva dama svetovnega tenisa.

Foto: Reuters Tri leta starejši Nick Kyrgios je 2022 igral v finalu Wimbledona, bil je na robu najboljše deseterice igralcev ATP, v zadnjem času pa se zaradi poškodb, ki so za dve leti prekinile njegovo kariero, posveča predvsem komentiranju teniških dvobojev za največje svetovne televizije. Letos je odigral le pet dvobojev, zadnjega marca, na lestvici ATP pa zaseda 673. mesto. "V mojih najboljših letih sem igral proti strašnim igralcem. Vem, da ima tudi Arina svoja orožja," je dejal Kyrgios. "Sem dobro pripravljen in čutim, da bom zmagal."

"Za oba bo to nekaj novega. Čutim dobro energijo in se veselim dvoboja. Moja moč je v nepredvidljivosti, tudi fantje, kot so Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal, niso razumeli, kako morajo igrati proti meni. Arini bom ponudil bom nekaj, česar še ni videla," pravi Kyrgios. Dvoboj v dvorani Coca-Cola v Dubaju bo potekal po prilagojenih pravilih. Igrala bosta na tri nize, vendar le z enim začetnim udarcem, Sabalenka pa bo imela deset odstotkov manjše igrišče.

Dvoboj med Kyrgiosom in Azarenko obuja spomine na obračun iz septembra 1973 med takrat 29-letno Američanko Billie Jean King in njenim 26 let starejšim rojakom Bobbyjem Riggsom, ki velja za najbolj znan obračun bitke spolov. Takrat je s 6:4, 6:3, 6:3 slavila King.

Kyrgios je poleg finala v Wimbledonu, kjer je izgubil proti Novaku Đokoviću, še trikrat igral v četrtfinalu turnirjev za grand slam, in sicer po enkrat na OP Avstralije (2015), ZDA (2022) in v Wimbledonu (2014). Pohvali se lahko s sedmimi naslovi ATP. Sabalenka je po dvakrat osvojila OP Avstralije (2023, 2024) in OP ZDA (2024, 2025). Ima 21 lovorik v karieri, prvič pa se je na vrh lestvice zavihtela 11. septembra 2023.