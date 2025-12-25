Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
B. B.

Svojo plat zgodbe je povedal Juan Carlos Ferrero

Juan Carlos Ferrero | "Govorilo se je, da sem zahteval več … Res je, da so bili vedno zelo radodarni. " | Foto Guliverimage

"Govorilo se je, da sem zahteval več … Res je, da so bili vedno zelo radodarni. "

Foto: Guliverimage

"So stvari, o katerih ne bom šel v podrobnosti," je po šokantnem razhodu povedal Juan Carlos Ferrero, zdaj že nekdanji trener Carlosa Alcaraza, prvega teniškega igralca sveta.

Pred kratkim je športni svet pretresla novica, da se po izjemni sezoni razhajata prvi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz in trener Juan Carlos Ferrero. V javnosti so se začela pojavljati ugibanja, med drugim tudi, da sta se razšla zaradi denarja.

"Morda bi se jih dalo rešiti, če bi se usedli in se pogovorili, vendar do tega na koncu ni prišlo." | Foto: Guliverimage "Morda bi se jih dalo rešiti, če bi se usedli in se pogovorili, vendar do tega na koncu ni prišlo." Foto: Guliverimage So prehitro obupali?

Priznani španski trener je dejal, da je vse dobro delovalo in da so morali ob koncu leta stvari v zvezi s pogodbami ponovno preučiti. In kot je dejal, so obstajale določene točke, kjer se niso strinjali.

"Tako kot pri vseh pogodbah ena stran vleče v eno smer, druga pa v drugo. Carlosov tabor razmišlja o tem, kaj je zanj najboljše, moj pa o tem, kaj je najboljše zame. Obstajala so določena vprašanja, glede katerih se nismo mogli uskladiti. Morda bi se jih dalo rešiti, če bi se usedli in se pogovorili, vendar do tega na koncu ni prišlo in odločili smo se, da se razidemo. So stvari, o katerih ne bom šel v podrobnosti, vendar smo se glede njih razšli in na koncu je šel vsak svojo pot," je za španski časnik Marca povedal Ferrero.

"Res je, da so bili vedno zelo radodarni"

Petinštiridesetletni Ferrero se je dotaknil govoric glede denarja, saj so mnogi menili, da je "počilo" zaradi denarja. A sam je povedal, da denar zanj ni bil najbolj pomemben. "Govorilo se je, da sem zahteval več … Res je, da so bili vedno zelo radodarni. V prvih letih so bili zelo visoki odstotki in to cenim. Na koncu sem poskušal jasno povedati, da finance niso ena od težav niti niso bile razlog, zakaj sem bil v tem projektu," je razlagal in razkril, da je o teh stvareh še najmanj govoril z Alcarazem.

Še danes vsak dan pomisli na Carlosa Alcaraza. | Foto: Guliverimage Še danes vsak dan pomisli na Carlosa Alcaraza. Foto: Guliverimage

Kaj bi bilo, če bi ga poklical Jannik Sinner?

Ferreru verjetno za prihodnjo sezono na bo manjkalo ponudb. Med drugim so ga vprašali, kako bi se odločil, če bi ga za trenerske usluge prosil Jannik Sinner, glavni konkurent Alcaraza in drugi igralec sveta. "O tem bi moral razmisliti. Oba sta izjemna igralca, vendar ni čas, da razmišljam o nečem takšnem in ali bi rekel da ali ne. Zdaj je čas, da prebrodim to težko obdobje, saj še vedno vsak dan mislim na Carlosa."

