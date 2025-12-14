Emma Raducanu, ena najbolj prepoznavnih teniških igralk, naj bi prekinila sodelovanje s športno znamko Nike in naj bi se dogovorila za sodelovanje z znamko Uniqlo. Za takšno potezo se je pred leti odločil tudi legendarni Roger Federer, z njimi pa je pred leti sodeloval tudi Novak Đoković. Verjetno pa gre pri dogovoru tudi za visoke zneske.

Za Emmo Raducanu bi to lahko pomenilo veliko spremembo. Verjetno ne bi šlo samo za spremembo oblačil. Mlada Britanka je leta 2021, le nekaj tednov pred senzacionalno zmago na OP ZDA, podpisala pogodbo s slovito ameriško znamko Nike, pogodba pa naj bi ji na leto prinesla okrog 100 tisoč evrov. Gre za zelo donosno pogodbo, a glede na njeno prepoznavnost se nekateri sprašujejo, ali si ne zasluži več.

Raducanu ima še celo vrsto odmevnih sponzorskih pogodb. Znamka Wilson jo opremlja z loparji. Poleg tega je ambasadorka luksuznih znamk, kot sta Dior in Tiffany & Co., je tudi partnerka blagovnih znamk Evian, British Airways in HSBC. Pred tem je imela tudi pogodbe z Vodafone in Porsche, vendar so ta partnerstva s časom postala manj aktivna ali so celo prekinili sodelovanje.

Zakaj je ta prestop pomemben za teniški sponzorstva? Foto: Reuters

Verjetno ne gre samo za denar

A zdi se, da pri prestopu k Uniqlo ne gre samo za denar, ampak za dolgoročno sodelovanje. Sploh za igralko, ki še vedno gradi svojo športno kariero. Ob tem se takoj kaže vzporednica z Rogerjem Federerjem. Švicar je namreč leta 2018 poskrbel za veliko presenečenje, ko je končal dolgoletno sodelovanje z Nikeom. Baselčan, 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, se je odločil, da se poveže z japonsko znamko Uniqlo. Z njimi je podpisal 10-letno pogodbo, vredno neverjetnih 300 milijonov dolarjev (255 milijonov evrov).

Ta pogodba pa je postavila nove standarde v svetu športa. Federerjeva pogodba z Uniqlo ni bila pomembna le zaradi denarja. Ta pogodba ni bila odvisna od rezultatov, ampak ima globalni pomen in vpliva na življenje po koncu kariere. Raducanu je sicer še bolj na začetku svoje kariere, a tudi ona bi lahko postala dolgoročna ambasadorka te znamke.

Novak Đoković je z japosnko znamko sodeloval 5 let, danes pa prisega na Lacoste. Foto: Guliverimage

S to znamko je pet leto sodeloval tudi Novak Đoković. In sicer od leta 2012 do okoli maja 2017. Srbski teniški zvezdnik danes sodeluje z blagovno znamko Lacoste.

Po velikem uspehu se je ubadala s poškodbami.

Raducanu se je po velikem uspehu leta 2021 soočala s težavami. Pestile so jo poškodbe in morala je na kar nekaj operacij, nato pa nikakor ni našla zmagovalne forme. Njeno kariero pa so zaznamovale tudi pogoste menjave trenerjev.

V letošnji sezoni je pokazala nekaj dobrega tenisa, kar se je poznalo pri rezultatih in tudi na lestvici, ko je sezono končala na 29. mestu WTA. Očitno pa je stalnost našla tudi v svoji ekipi. Trenutno sodeluje s Špancem Franciscom Roigom, ki je bil prej dolgoletni član trenerske ekipe Rafaela Nadala. Prihodnjo sezono bo začela z novo fizioterapevtko in kondicijsko trenerko, Emmo Stewart, ki je že delala v tenisu in je delala tudi z britanskimi veslači, ki so bili uspešni tudi na olimpijskih igrah.

