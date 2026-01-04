Nemci in Britanci do prvih zmag na pokalu United

Nemška teniška reprezentanca je letošnji pokal United v Avstraliji začela z zmago s 3:0 nad Nizozemci v skupini F v Sydneyju. V okviru skupine E v Perthu so Britanci premagali Japonce z 2:1 in jim zadali drugi poraz.

Nemčija in Nizozemska sta odprli boje v skupini F na letošnjem pokalu mešanih ekip United. Za Nemčijo sta bila že v posamičnih dvobojih uspešna Eva Lys in Alexander Zverev. Lys je s 6:2, 6:2 odpravila Suzan Lamens, Zverev pa s 7:5, 6:0 Tallona Griekspoorja. Zverev je skupaj z Lauro Siegemund dobil še dvoboj dvojic.

V ponedeljek se bo nemška vrsta pomerila s Poljsko. Zverev se bo meril s Hubertom Hurkaczom, Lys pa z Igo Swiatek. V sredo sledi še dvoboj Poljakov in Nizozemcev.

Britanci so v skupini E danes Japonsko strli šele po dvoboju dvojic. Vodstvo Veliki Britaniji je najprej z zmago 7:6 (4), 6:3 nad Shintarom Mochizukijem priigral Billy Harris. Naomi Osaka je nato izenačila po zmagi s 7:6 (4), 6:1 nad Katie Swan.

V dvojicah sta slavila Olivia Nicholls in Neal Skupski, ki sta bila po treh nizih s 7:5, 4:6 in 10:7 boljša od Nae Hibino in Yasutake Uchiyame. Za Japonce je po drugem porazu, v petek so z 0:3 klonili proti Grčiji, konec tekmovanja. Grčija in Velika Britanija se bosta za prvo mesto v skupini pomerili v ponedeljek.

Danes sledita še dvoboja v skupinah B in C. V skupini B so že začeli Kanadčani in Kitajci, kjer azijski predstavniki po sobotni zmagi nad Belgijo lovijo drugo zmago. Švica se bo po slavju nad Francijo danes merila z Italijo.

V izločilne boje oziroma v četrtfinale bodo napredovali vsi zmagovalci skupin ter po ena najboljša drugouvrščena ekipa iz obeh mest.

Preberite še: