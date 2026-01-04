Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
4. 1. 2026,
9.56

Osveženo pred

58 minut

Alexander Zverev pokal United

Nedelja, 4. 1. 2026, 9.56

58 minut

Nemci in Britanci do prvih zmag na pokalu United

Avtor:
STA

Alexander Zverev | Zverev je Nemčiji pomagal do zmage. | Foto Guliverimage

Zverev je Nemčiji pomagal do zmage.

Foto: Guliverimage

Nemška teniška reprezentanca je letošnji pokal United v Avstraliji začela z zmago s 3:0 nad Nizozemci v skupini F v Sydneyju. V okviru skupine E v Perthu so Britanci premagali Japonce z 2:1 in jim zadali drugi poraz.

Nemčija in Nizozemska sta odprli boje v skupini F na letošnjem pokalu mešanih ekip United. Za Nemčijo sta bila že v posamičnih dvobojih uspešna Eva Lys in Alexander Zverev. Lys je s 6:2, 6:2 odpravila Suzan Lamens, Zverev pa s 7:5, 6:0 Tallona Griekspoorja. Zverev je skupaj z Lauro Siegemund dobil še dvoboj dvojic.

V ponedeljek se bo nemška vrsta pomerila s Poljsko. Zverev se bo meril s Hubertom Hurkaczom, Lys pa z Igo Swiatek. V sredo sledi še dvoboj Poljakov in Nizozemcev.

Britanci so v skupini E danes Japonsko strli šele po dvoboju dvojic. Vodstvo Veliki Britaniji je najprej z zmago 7:6 (4), 6:3 nad Shintarom Mochizukijem priigral Billy Harris. Naomi Osaka je nato izenačila po zmagi s 7:6 (4), 6:1 nad Katie Swan.

V dvojicah sta slavila Olivia Nicholls in Neal Skupski, ki sta bila po treh nizih s 7:5, 4:6 in 10:7 boljša od Nae Hibino in Yasutake Uchiyame. Za Japonce je po drugem porazu, v petek so z 0:3 klonili proti Grčiji, konec tekmovanja. Grčija in Velika Britanija se bosta za prvo mesto v skupini pomerili v ponedeljek.

Danes sledita še dvoboja v skupinah B in C. V skupini B so že začeli Kanadčani in Kitajci, kjer azijski predstavniki po sobotni zmagi nad Belgijo lovijo drugo zmago. Švica se bo po slavju nad Francijo danes merila z Italijo.

V izločilne boje oziroma v četrtfinale bodo napredovali vsi zmagovalci skupin ter po ena najboljša drugouvrščena ekipa iz obeh mest.

