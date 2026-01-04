Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
4. 1. 2026,
22.51

Osveženo pred

30 minut

PTPA Novak Đoković

Nedelja, 4. 1. 2026, 22.51

30 minut

Novak Đoković prekinil stike s sindikatom igralcev

Avtor:
STA

Novak Đoković | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je prekinil stike s Združenjem profesionalnih teniških igralcev (PTPA), sindikatom igralcev, ki ga je pomagal ustanoviti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dejal je, da ima "stalne pomisleke glede preglednosti, upravljanja in načina, kako sta bila predstavljena njegovo stališče in podoba".

Srbski teniški as Novak Đoković je leta 2021 skupaj s kanadskim igralcem Vaskom Pospisilom ustanovil organizacijo PTPA. Ta je marca lani sprožila pravni postopek proti teniškim vodstvenim organom, vključno z ATP, WTA, Mednarodno teniško zvezo in Mednarodno agencijo za integriteto tenisa, ter organizacije obtožila "sistematične zlorabe, protikonkurenčnih praks in očitnega neupoštevanja dobrobiti igralcev".

Đoković je takrat sicer priznal, da se z deli tožbe ne strinja, medtem ko sta ATP in WTA ostro odgovorila na obtožbe PTPA. Sedaj je 24-kratni zmagovalec grand slamov končal svoje sodelovanje s sindikatom.

Na omrežju X je sporočil: "Po skrbnem premisleku sem se odločil, da se popolnoma umaknem iz Združenja profesionalnih teniških igralcev. Ta odločitev je posledica nenehnih pomislekov glede preglednosti, upravljanja in načina, kako sta bila predstavljena moje stališče in podoba."

Novak Đoković
Sportal Novak Đoković ima še vedno karizmo
PTPA Novak Đoković
