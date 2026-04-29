Slovenski odbojkarji so se po dveh dneh premora v ponedeljek spet zbrali v Kanalu ob Soči in začeli z drugim tednom priprav na elitno Ligo narodov. Gregor Jerončič, ki vodi treninge izbrane vrste, lahko računa že na 16 igralcev, tudi na kapetana Tineta Urnauta, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Na reprezentančnih pripravah pred letošnjo dolgo in naporno sezono so priložnost za dokazovanje najprej dobili novinci Nejc Kožar, Valentin Predan, Jurij Oman, Nik Legen, Tevž Slatinšek in Ožbi Slatinšek, slovenski selektor Fabio Soli pa je naknadno na seznam uvrstil še tri odbojkarje, ki so se prvič pridružili članski izbrani vrsti, Jako Zmagaja, Sanija Adžovića in Gala Medveda, ki jih na marčevskem spisku še ni bilo.

Eden od novincev, prodorni korektor slovenskega prvoligaša Panvite Pomgrad Adžović, je po prvih treningih v reprezentanci zelo zadovoljen: "Velika čast je, da sem se lahko pridružil reprezentanci, sploh pa tako mladi ekipi, kakršna je letos. Lahko bi rekel, da smo igralci, ki zdaj treniramo, na tem področju še kar zeleni – stari 23 let in mlajši, bolj kot ne mogoče kakšen starejši. Treningi so zelo dobri, med sabo smo povezani, kot da skupaj igramo že več let in verjamem, da se bo kateremu izmed nas uspelo uvrstiti tudi v ekipo."

Gregor Jerončič v Kanalu vodi treninge izbrane vrste. Foto: Aleš Fevžer

Podobno je v izjavi za OZS razmišljal mladi srednji bloker Oman, ki je branil barve Calcit Volleyja in vabilo v izbrano vrsto prav tako prejel prvič: "V prvi vrsti je to zame velika čast, po drugi strani pa potrditev, da sem letos in prejšnje sezone dobro treniral. Občutki so dobri, zdi se mi, da na teh treningih lahko zelo napredujem. S soigralci se tudi dobro razumemo, večinoma se poznamo že iz mlajših reprezentanc in tudi klubov. Moj cilj je, da čim bolj napredujem in da se skušam čim dlje boriti in ostati v tej reprezentanci."

"Narediti moramo vse, da dosežemo naše cilje"

Najbolj izkušen član izbrane vrste, kapetan Tine Urnaut si po končani klubski sezoni ni privoščil veliko počitka. Že ta teden se je priključil treningom na Goriškem: "Mislim, da je zelo pomembno, da premor po prvenstvu ni predolg. Imamo visoke cilje to poletje in je treba narediti vse, da bom v najboljšem možnem stanju in da bomo vsi v najboljšem stanju. Narediti moramo vse, da dosežemo naše cilje. Pri mlajših imamo veliko talenta. Zelo so mi všeč, pridni so in upam, da bodo tudi oni imeli dovolj motivacije in da bodo vložili vso energijo, ki jo imajo v to, da postanejo najboljši, kar so lahko."

Bošnjak se je vrnil po dveh letih

V reprezentanco se vrača še en nekoliko izkušenejši sprejemalec Črtomir Bošnjak, ki je moral kariero prekiniti zaradi poškodbe kolena, nato pa se je v dresu Calcit Volleyja uspešno vrnil na igrišča: "Po dveh letih sem spet zraven in zelo sem vesel, da sem v krogu novih ljudi, predvsem mlajših, ampak nekaj pa je tudi še tistih iz časov, ko sem bil nazadnje na pripravah. Vesel sem, da se dobro dela in da delamo stvari, za katere mogoče med sezono ni bilo časa, in da postanemo boljši igralci. Moji cilji so, da ostanem čim dlje in da se v tem krogu sprejemalcev, ki je v Sloveniji zelo močan, prebijem kar se da daleč."

Mladi podajalec Nejc Najdič, ki je v reprezentanci debitiral v lanski Ligi narodov, pa si želi predvsem napredka in dobre pripravljenosti: "Začeli smo drugi sklop priprav v Kanalu. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem se lahko tako hitro priključil ekipi. Imamo čas, da napredujemo in pokažemo, kaj znamo, in da se dobro pripravimo na Ligo narodov pa tudi na evropsko prvenstvo. Mislim, da so cilji isti kot lani, definitivno medalja na obeh prvenstvih."

Izbrana vrsta bo s treningi v Kanalu zaključila 2. maja, 6. maja pa se bo, že pod vodstvom italijanskega stratega Fabia Solija, zbrala v Ljubljani, kjer se bo vse do 5. junija pripravlja za uvodni turnir Lige narodov na Kitajskem, so še zapisali pri OZS.