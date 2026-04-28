Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
M. T.

Torek,
28. 4. 2026,
20.10

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Rusija Severna Koreja Kim Džong Un Vojna v Ukrajini

Vojna v Ukrajini: Vojaki naj bi dobili srhljiv ukaz

Kim Džong Un in Vladimir Putin. Severna Koreja je v zameno za vojake in topniške ter druge izstrelke od Rusije prejela dostop do ruske vojaške tehnologije in finančno pomoč.

Kim Džong Un in Vladimir Putin. Severna Koreja je v zameno za vojake in topniške ter druge izstrelke od Rusije prejela dostop do ruske vojaške tehnologije in finančno pomoč.

Severnokorejski diktator Kim Džong Un je med vrsticami prvič javno potrdil, da vojaki, ki jih je Severna Koreja poslala na pomoč Rusiji v vojni z Ukrajino, sledijo ukazu, da si morajo v izogib zajetju na bojišču vzeti lastna življenja.

Ukrajinski obveščevalci in mednarodni opazovalci so, odkar je Severna Koreja v Rusijo poslala okrog 14 tisoč vojakov, da bi ji pomagali v vojni z Ukrajino in pred vdori varovali rusko regijo Kursk, že večkrat poročali, da se severni Korejci, kadar jim grozi zajetje s strani ukrajinske vojske, razstrelijo z granatami ali pa storijo samomor na druge načine.

Zaradi tega so se pojavila ugibanja, da so severnokorejski vojaki, napoteni v Rusijo, morda prejeli ukaze, da morajo ob grožnji, da postanejo vojni ujetniki, za vsako ceno končati lastno življenje. 

"Samorazstrelitev"

Kot poroča Bloomberg, je to več ali manj potrdil severnokorejski avtoritarni voditelj Kim Džong Un na nedavni proslavi v čast vojakom, ki so umrli v boju. Po navedbah severnokorejske državne tiskovne agencije, ki ga je citirala dobesedno, je Kim Džong Un večkrat uporabil izraz "samorazstrelitev".

"To so bili junaki, ki so brez oklevanja izbrali samorazstrelitev oziroma samomor, da so ubranili veliko čast," je med drugim dejal v svojem nagovoru. To je bilo sploh prvič, da je severnokorejski voditelj javno govoril o tem, kako so umrli nekateri vojaki Severne Koreje, ki so se odšli borit proti Ukrajini.

Ogromne izgube

Severnokorejske sile so po ocenah ukrajinskih in zahodnih obveščevalcev na bojišču utrpele ogromne izgube. Od 14 tisoč vojakov, ki jih je v skladu z dogovorom med Rusijo in Severno Korejo v boj proti Ukrajini napotil Pjongjang, naj bi jih bilo živih le še 8 tisoč.

Severna Koreja je v zameno za vojake in topniške ter druge izstrelke od Rusije prejela dostop do ruske vojaške tehnologije in finančno pomoč. 

