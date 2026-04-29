S. K.

29. 4. 2026,
10.00

Dirka po Romandiji

Dirka po Romandiji, 1. etapa (Martigny – Martigny, 170,6 km)

Za Pogačarja v Romandiji še prvi resen klanec

Tadej Pogačar | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po včerajšnjem prologu, na katerem je Tadej Pogačar (UAE Emirates – XRG) zasedel šesto mesto, Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) pa je bil osmi, danes kolesarje na 79. Dirki po Romandiji čaka prva prava etapa. Slabih 171 kilometrov dolga krožna preizkušnja okoli Martignyja bo postregla z dobrimi 2.100 višinskimi metri, glavnino teh bodo opravili na vzponu prve kategorije na Ovronnaz. Etapa se bo začela ob 13.30, najboljše pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.

Sportal Pogačar in Roglič na uvodu med deseterico, zmaga Francozu

V majici vodilnega bo prvo etapo začel Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers), zmagovalec včerajšnjega prologa. Tadej Pogačar je za zmagovalcem zaostal sedem sekund, Primož Roglič osem. Danes bo Francoz vodstvo branil na razgibani 171-kilometrski krožni etapi okoli Martignyja.

Prva etapa vsebuje štiri kategorizirane klance, trikrat bodo morali kolesarji premagati La Rasse, 2,5 kilometra dolg klanec tretje kategorije z 8,4-odstotnim povprečnim naklonom. Po 130 kilometrih etape pa sledi najresnejši preizkus, vzpon na Ovronnaz. To je 8,9 kilometra dolg vzpon prve kategorije. Povprečen naklon znaša 9,8 odstotka, v zadnjih treh kilometrih pa naklonina presega deset odstotkov. Po dolgem spustu je nato do cilja še kakšnih 20 kilometrov ravnine.

Morda bo Pogačar že danes pokazal, po kaj je prišel in na Ovronnazu zlomil konkurenco. Adut Rogličeve Red Bull – BORE na tej etapi bi moral biti Nemec Florian Lipowitz, Ineos bržčas stavi na Oscarja Onelyja, Bahrain Victorious na Lennyja Martineza, tu so še Georg Steinhauser (EF Education), Luke Plapp (Jayco AlUla), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), …

Skupni vrstni red po prologu:

1. Dorian Godon (Fra/Ineos Grenadiers) 3:35
2. Jakob Söderqvist (Šve/Lidl – Trek) + 0:06
3. Ivo Oliveira (Por/UAE Emirates – XRG) 0:06
4. Mauro Schmid (Švi/Jayco AlUla) 0:07
5. Axel Zingle (Fra/Visma | Lease a Bike) 0:07
6. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates – XRG) 0:07
7. Albert Withen Philipsen (Dan/Lidl – Trek) 0:07
8. Primož Roglič (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe) 0:08
9. Finn Fuisher-Black (NZl/Red Bull – BORA – hansgrohe) 0:08
10. Florian Lipowitz (Nem/Recd Bull – BORA – hansgrohe) 0:10

90. Domen Novak (Slo/UAE Emirates – xrg) 0:41
101. Jan Tratnik (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe) 1:09  

