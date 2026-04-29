Konec tedna se z veliko nagrado Miamija nadaljuje letošnje svetovno prvenstvo formule 1. Enomesečni premor so inženirji izkoristili za delo na posodobitvah. Medtem ko so garali v tovarnah, so dirkači vsak na svoj način preživljali nenadejan prosti čas. Zbrali smo nekaj njihovih objav z Instagrama, da dobimo vtis, kaj vse so počeli.

S posodobitvami na dirkalniku v McLarnu želijo pravi boj z Mercedesom. Foto: Guliverimage Po štirih koncih tedna brez dirke se bo prihajajoči vendarle nadaljevalo letošnje svetovno prvenstvo formule 1. Nepričakovan premor po odpovedih dirk v Bahrajnu in Savdski Arabiji so ekipe izkoristile za posodabljanje svojih dirkalnikov. Nekatere so jih preizkusile tudi na stezi, saj so uporabile pravico tako imenovanih snemalnih dni, ko lahko naredijo nekaj krogov. Aston Martin, ki je imel največ težav na uvodnih dirkah, je imel svoj dirkalnik na testu s Hondini tovarni, da bi vendarle ugotovili, zakaj pogonski sklop povzroča vibracije. Williams se je trudil, da bi bil dirkalnik lažji. Načrtujejo, da bo izgubil 28 kilogramov in bi tako dobili sekundo na krog. Ferrari je preizkušal novo verzijo zadnjega krilca, ki se obrača za 180 stopinj. McLaren se nadeja, da bo s posodobitvami lahko že ta konec tedna v Miamiju v enakovrednem boju z Mercedesom, ki je dobil prve tri dirke.

Nekoliko bi se lahko razmerje moči spremenilo tudi zaradi prilagoditve pravil uporabe pogonskih sklopov, ki ga je Fia v premoru uveljavila v soglasju z ekipami in proizvajalci pogonskih sklopov. Veliko nagrado Miamija, kjer bomo že v soboto spremljali šprintersko dirko, tako vsi nestrpno pričakujemo.

Colapinto je vozil tudi Fangiov dirkalnik iz 50 let. Foto: Reuters Dirkači se v času premora zaprli v telovadnico in skrbeli, da je fizična pripravljenost ostala vrhunska. So imeli pa tudi številne druge obveznosti. Franco Colapinto je s starim Alpinovim dirkalnikom odpeljal nekaj kilometrov na ulicah Buenos Airesa. Promocijski dogodek je v živo spremljalo neverjetnih 600 tisoč ljudi. Obenem se je Colapinto zapeljal še z Mercedesovim dirkalnikom W196, s katerim je pred več kot pol stoletja dirkal legendarni Juan Manuel Fangio. Precej bolj resno je dirkal Max Verstappen, ki je nastopil na kvalifikacijah za 24-urno dirko v Nürburgringu z dirkalnikom GT. Fernando Alonso je testiral dirkalnega Astona Martina Valkyrie LM, ki ga dizajnder Adrian Newey razvija za svetovno vzdržljivostno prvenstvo.

Max Verstappen je z dirkalnik avtomobilom Mercedes-AMG GT3 Evo nastopil na kvalifikacijah za 24 ur Nürburgringa. Foto: Guliverimage

Kimi Antonelli je bil gost na 6-urni dirki v Imoli. Foto: Guliverimage Carlos Sainz in Valtteri Bottas sta štiri kolesa zamenjala za dve. Oba zelo rada kolesarita. Finec je celo nastopil na makadamski dirki Sea Otter Classic s ciljem v kalifornijski Laguni Seci in bil tretji. Precej bolj sproščene dneve je na zahodni ameriški obali preživljal Alex Albon. Zmagovalec prve dirke sezone George Russell je v Italiji delil nasvete mladih voznikov v kartingu, Kimi Antonelli, ki je dobil drugi dve dirki, pa je bil gost na uvodni dirki vzdržljivostnega prvenstva v Imoli.

Eden najlepših dni v moji karieri, je zapisal Franco Colapinto:

Max Verstappen uživa v dirkanju z GT3 dirkalnikom:

Fernando Alonso je preizkusil Aston Martina Valkyrie LM:

Valtteri Bottas je izvrsten tudi na kolesu:

Alex Albon je v Kaliforniji samo užival:

Lewis Hamilton je zagnano treniral v telovadnici:

Nekdanji dirkač in štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel je v nedeljo nastopil na londonskem maratonu. Za 38-letnika je tekel zelo zavidljiv čas dve uri in 59 minut.