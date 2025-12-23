"Kar zadeva karizmo, jo ima Novak še vedno," je povedal Aleksandar Kovacevic, ki je z javnostjo delil informacijo, kaj se dogaja v garderobah najboljših teniških igralcev.

Aleksandar Kovacevic Foto: Guliverimage

Aleksandar Kovacevic, trenutno 60. teniški igralec, je v nekem podkastu nekoliko razgrnil zaveso za vpogled v garderobo najboljših teniških igralcev vseh časov. In to, kar je povedal, je daleč od tistega, kar si običajen človek morda predstavlja.

Američan srbskih korenin je povedal, da je priti v garderobo isto, kot priti v službo, saj tam vsak teden srečuješ iste igralce. Sam meni, da je garderoba bolj podobna podjetju kot pa prostoru z ljudmi, ki so polni ega. Tam se igralci namreč normalno pogovarjajo o vsemogočih stvareh in si delijo prostore.

Vseeno pa je drugače, ko v garderobo vstopi Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov. "Kar zadeva karizmo, jo ima Novak še vedno. Sinner in Alcaraz je imata malo. Večina pa je samo teniških igralcev."

Leto 2025 je bila prva sezona po letu 2017, v kateri Đoković ni dosegel niti enega finala na turnirju za grand slam. Poleg tega 38-letni Beograjčan že dve leti ni dobil turnirja za grand slam. Ta primat sta zdaj prevzela Carlos Alcaraz in Jannik Sinner.

Đoković se pripravlja v Dubaju

24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam še ni obupal, saj verjame, da bo še kdaj v karieri osvojil enega izmed turnirjev velike četverice. Po mnenju mnogih ima še največ možnosti na OP Avstralije, kjer je slavil že desetkrat v karieri. Nole je že začel priprave na novo sezono in trenutno trenira v Dubaju.

