Carlos Alcaraz je dobil veliki finale OP Avstralije in postal najmlajši v zgodovini, ki je dosegel tako imenovani karierni grand slam, zmage na vseh štirih turnirjih za veliki slam. Za prvo melboursko lovoriko je v štirih nizih z 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 premagal Novaka Đokovića, ki tako še naprej neuspešno lovi 25. lovoriko na grand slamih. Đoković je prvi niz s 6:2 dobil po vsega 34 minutah, podobno gladko s 6:2 in z dvema brejkoma pa drugega Alcaraz. Precej bolj izenačen je bil tretji niz, ki ga je Španec dobil s 6:3. Odločilni četrti niz je trajal dobro uro, z brejkom šele v 12. igri ga je 22-letnik dobil s 7:5.

ATP, OP Avstralije, finale:



Carlos Alcaraz (Špa, 1) : Novak Đoković (Srb, 4) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Novak Đoković je gladko dobil prvi niz. Foto: Reuters Na osrednjem igrišču v Melbournu, na Rod Laver Areni, je bil na sporedu še finalni dvoboj v moški konkurenci, dvoboj dveh generacij. Novak Đoković je lovil zgodovinsko 25. lovoriko na turnirjih za grand slam, Carlos Alcaraz, zmagovalec šestih grand slamov, pa svojo prvo tam spodaj. Do zdaj sta igrala deset dvobojev, izid v zmagah pa je bil 5:5. Finale je v živo v Melbournu spremljal tudi Rafael Nadal.

Đoković je že z uvrstitvijo v finale postavil en mejnik. Igral ga je kot najstarejši igralec v zgodovini turnirja. Pri 38 letih in 241 dneh je presegel rekord Kena Rosewalla, ki je leta 1972 igral finale, star 37 let in 54 dni. "Nikoli nisem nehal verjeti vase. Veliko ljudi je dvomilo vame ... Kar naenkrat je bilo veliko strokovnjakov, ki so me želeli upokojiti. Rad bi se jim vsem zahvalil, ker so mi dali moč," je po polfinalnem dvoboju razlagal Đoković. A finale je vendarle dobil 16 let mlajši Alcaraz in spisal zgodovino kot najmlajši s kariernim grand slamom. Po dveh lovorikah v Wimbledonu, na Rolandu Garrosu in na OP ZDA je zdaj prvič osvojil še Melbourne.

Carlos Alcaraz je dvoboj začel precej zadržano. Foto: Reuters

Prvi niz gladko Đokoviću, drugi Alcarazu

Carlos Alcaraz je v drugem nizu dvignil raven igre. Foto: Reuters Đoković je finale začel zelo agresivno, gladko dobil svoji prvi dve igri in Alcarazu vzel servis že na njegovi drugi. Po 20 minutah dvoboja je Srb vodil s 4:1. Z manj neizsiljenimi napakami in še enim brejkom, v osmi igri, je veteran prvi niz gladko dobil s 6:2 in to po le 34 minutah igre. Španec je do prve priložnosti za odvzem servisa prišel šele v tretji igri drugega niza. In jo je tudi izkoristil (2:1). Začel je igrati bolj raznovrstno in z drugim brejkom povedel s 5:2. Drugi niz je bil odločen s 6:2, Španec je udaril devet winnerjev in Srba prisilil v 11 neizsiljenih napak.

Alcaraz močnejši, a se Đoković ni predajal

Novak Đoković je bil vse bolj nemočen. Foto: Reuters Prva bolj izenačena igra dvoboja je bila prva v tretjem nizu. Po 11 minutah jo je Đoković na svoj servis vendarle dobil. In ta niz je ponudil tudi celo vrsto izvrstnih udarcev in izmenjav žogice. V peti igri pa tudi prvi odvzem servisa. Tekla je 30. minuta niza, ko je uspelo Alcarazu (3:2). Razprodane tribune je vse bolj navduševal in po 52 minutah tretji niz dobil s 6:3. Đoković je imel kar 14 neizsiljenih napak, devet več od tekmeca.

Vzajemno spoštovanje. Foto: Reuters Čeprav se je zdel Alcaraz močnejši, pa se Đoković ni in ni predajal. V tretji maratonski, več kot desetminutni igri, je ubranil več priložnosti tekmeca za brejk in vendarle izenačil na 1:1. Naslednje igre sta oba precej lažje dobivala na svoj servis. Zmagovalca turnirja je odločila 12. igra, ko je Špancu vendarle uspelo odvzeti servis (7:5). Udarjal je boljše žogice, močnejše in delal precej manj napak. Srb je v zadnjem nizu naredil 17 neizsiljenih napak, skupaj na dvoboju pa je bilo razmerje v tej statistični kategoriji 27:46. Zadnji niz je trajal uro in minuto, skupaj pa finale tri ure in štiri minute.

Po dobljenem dvoboju je Alcaraz od navdušenja takole obležal na igrišču v Rod Laver Areni. Foto: Reuters

"To je Carlosov trenutek"

Carlos Alcaraz je prvič dvignil lovoriko za naslov v Melbournu. Foto: Reuters "Pripravil sem zmagovalni govor in govor poraženca. Ne, saj bom hiter, to je Carlosov trenutek. Rad bi povedal samo, da ste mi, navijači, pokazali toliko ljubezni in želel sem vam vrniti z dobrim tenisom. Mislim, da se že 21 let vračam v Avstralijo. Verjamem vase. In to potrebuješ, če želiš igrati na takšni ravni, proti Janniku in Carlosu. A vseeno priznam, da si nisem mislil, da bom tukaj igral v finalu. Moram se zahvaliti vam, da ste me ta dva tedna gnali naprej. Bomo videli, kaj se bo dogajalo v naslednjih mesecih. A imel sem izjemno pot," je po dvoboju razlagal Đoković. "Vau! Vau," je komaj prve besede našel zmagovalec Alcaraz. V naslednjih stavkih se je zahvaljeval svoji ekipi, tudi on gledalcem v Melbournu in srbskemu tekmecu, ki mu je velika inspiracija. "To je njegova največja zmaga v karieri," je na Eurosportu Špančev dosežek ocenil legendarni Mats Wilander.

Jelena Ribakina je dan po osvojeni melbournski lovoriko z njo pozirala sredi mesta. Foto: Reuters