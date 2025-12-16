Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Torek,
16. 12. 2025,
10.45

Osveženo pred

49 minut

Torek, 16. 12. 2025, 10.45

Đoković za uvod v sezono 2026 izbral Adelaide

Novak Đoković | Foto Reuters

Foto: Reuters

Novak Đoković se pri 38 letih še ni odločil za tekmovalno upokojitev. Đoković ki velja za enega najboljših teniških igralcev v zgodovini, bo januarja igral na turnirju serije ATP 250 v mestu Adelaide, kjer se bo pripravljal na prvi veliki slam sezone v Avstraliji 18. januarja. V Melbournu bo lovil 11. pokal in skupno 25. naslov za veliki slam.

Napoved, da bo Novak Đoković nastopil na turnirju v avstralskem mestu Adelaide od 12. do 17. januarja v okviru priprav na odprto prvenstvo Avstralije, so danes objavili organizatorji turnirja.

Osemintridesetletni Srb, ki bo prezimil kot četrti igralec na svetovni jakostni lestvici ATP, je v svoji karieri dvakrat igral na turnirju v Adelaide in ga tudi osvojil v letih 2007 in 2023. Lani je igral v Brisbanu, v četrtfinalu izgubil proti Reillyju Opelki, preden se je v Melbournu uvrstil v polfinale. Srbu je načrte prekrižal Nemec Alexander Zverev.

Z izjemo leta 2017, ko se je poškodoval, je Đoković od leta 2010 do 2023 vsako sezono osvojil vsaj en turnir za grand slam. Njegov zadnji naslov na velikem turnirju je bil odprto prvenstvo ZDA leta 2023, od takrat pa sta si Jannik Sinner in Carlos Alcaraz enakovredno razdelila osem naslovov za veliki slam.

Na turneji ATP je Đoković zmagal maja v Ženevi in novembra 2025 v Atenah, kar sta bila zadnja turnirja, na katerih je igral letos, preden se je umaknil s sklepnega turnirja ATP.

Organizator januarskega turnirja v Adelaidi napovedujejo pestro zasedbo, nastopili naj bi tudi Jack Draper, Joao Fonseca, Tommy Paul in Stefanos Cicipas.

