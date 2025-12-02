Razkril je sramotno izkušnjo z Đokovićem

"Po približno štirih ali petih minutah me je v levo mečno mišico zagrabil krč," se prvega treninga z Novakom Đokovićem spominja Andy Murray, ki je mislil, da se bo zaradi tega pogreznil v zemljo.

Andy Murray, nekdanji vrhunski teniški igralec in tudi nekdanji trener Novaka Đokovića, je v Tennis Podcast razkril nekaj zanimivih in zabavnih spominov, ko je bil trener srbskemu teniškemu zvezdniku.

"Imeli smo trening … Njegova ekipa se mi je smejala, ker sem jaz, medtem ko se je Novak ogreval, na igrišču vadil podajanje žogice," je povedal nekdanji prvi igralec sveta in dodal, da so mu kolegi iz ekipe povedali, da niso še nikoli videli česa takšnega. "Rekel sem jim, da sem kot igralec sovražil, če je trener slabo podajal. Zato sem imel košaro žog, da sem vadil podajanje. Vsi so se zabavali ob tem, ko sem to delal."

Ni mogel reči ne

To pa ni bila edina zanimiva zgodba iz obdobja, ko je treniral enega najboljših teniških igralcev vseh časov. Pravzaprav mu je bilo nerodno kot že dolgo ne. Po treningu tenisa so ga povabili na lažji tek. Takoj je vedel, da se verjetno ne bo najbolje končalo, saj ni tekel že od svojega 25 leta. Povabila pa nikakor ni mogel zavrniti, ker je bil prvi dan v službi Novaka Đokovića.

"Šel sem, mislim, da je tek trajal približno 50 minut v parku, kjer je bilo kar nekaj vzponov. Bil je zelo počasen tempo, ampak po približno štirih ali petih minutah me je v levo mečno mišico zagrabil krč."

"Rekel sem si: 'O, ne,' ampak nisem mogel nič reči, ker bi bilo precej nerodno ... Kakorkoli že, pretekel sem 50 minut in zelo me je bolelo. Ko smo končali, sem njegovi ekipi rekel: 'Fantje, potrebujem pomoč.'“

"Nisem se mogel ustaviti, saj mu nisem želel pokazati, da se nekdo, s katerim je igral tako dolgo, po petih minutah že muči. Zato sem vztrajal, ampak zame je bil to precej nerodno," je zanimivo zgodbo razkril Škot, ki mu še danes ni jasno, zakaj je dobil krče. "Ali ker dolgo nisem tekel ali sem bil dehidriran ali pa so bili živci."

Razšla sta se po pol leta

Sodelovanje med Andyjem Murrayjem in Novakom Đokovićem je trajalo le pol leta. Sodelovanje se je končalo med sezono na pesku. V tem času je Srb na sedmih turnirjih zbral 12 zmag in 7 porazov, kar je bilo pod njegovimi pričakovanji. A kljub temu je Beograjčan med njunim sodelovanjem dosegel nekaj velikih rezultatov. Đoković je prišel do polfinala OP Avstralije in do finala turnirja serije masters v Miamiju. Zelo dobro igro je pokazal prav z Murrayjem, ko je v četrtfinalu Melbourna izločil Carlosa Alcaraza.

