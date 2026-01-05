Novak Đoković je odpovedal nastop na turnirju ATP v Adelaide, ki bo med 12. in 17. januarjem. Sezono bi zdaj rad začel na OP Avstralije.

"Na žalost še nisem dovolj fizično pripravljen, da bi lahko tekmoval prihodnji teden. Zelo sem razočaran, saj imam lepe spomine na osvajanje naslova pred dvema letoma. Zelo sem se veselil vrnitve, saj se tam počutim kot doma," je na Instagramu zapisal Novak Đoković. "Osredotočenost je zdaj na priprave na odprto prvenstvo Avstralije in prihod v Melbourne, kjer bom videl vse teniške navijače v Avstraliji," je dodal 38-letnik, trenutno četrti igralec na svetovni lestvici in rekorder s 24 naslovi na turnirjih za grand slam.

OP Avstralije, kjer je Đoković slavil desetkrat, bo med 18. januarjem in prvim februarjem.