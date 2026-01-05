Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
19.30

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Thermometer Blue 0,01

Novak Đoković tenis

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 19.30

1 ura, 19 minut

Prišel bo šele na OP Avstralije

Novak Đoković odpovedal prvi turnir sezone

Avtor:
STA

Novak Đoković | Novak Đoković | Foto Guliverimage

Novak Đoković

Foto: Guliverimage

Novak Đoković je odpovedal nastop na turnirju ATP v Adelaide, ki bo med 12. in 17. januarjem. Sezono bi zdaj rad začel na OP Avstralije.

"Na žalost še nisem dovolj fizično pripravljen, da bi lahko tekmoval prihodnji teden. Zelo sem razočaran, saj imam lepe spomine na osvajanje naslova pred dvema letoma. Zelo sem se veselil vrnitve, saj se tam počutim kot doma," je na Instagramu zapisal Novak Đoković. "Osredotočenost je zdaj na priprave na odprto prvenstvo Avstralije in prihod v Melbourne, kjer bom videl vse teniške navijače v Avstraliji," je dodal 38-letnik, trenutno četrti igralec na svetovni lestvici in rekorder s 24 naslovi na turnirjih za grand slam.

OP Avstralije, kjer je Đoković slavil desetkrat, bo med 18. januarjem in prvim februarjem.

Novak Đoković tenis
