Igor Drvenkar, 34-letni pevec hrvaške rock skupine Parni Valjak, je v prvih dneh novega leta prvič postal oče. S partnerko sta hčerki nadela prav posebno ime. Novico, da se bosta s partnerko Noro razveselila naraščaja, je par razkril že avgusta lani, z oboževalci pa je nosečniške fotografije pevec delil šele na božični večer.

"Dobrodošla, mala deklica," je ob prvih skupnih fotografijah družine zapisal pevec in dodal, da se je dojenčica, ki sta jo s partnerko Noro poimenovala Lira, rodila tretjega januarja.

Tudi pod objavo o rojstvu hčerke so se, tako kot pod objavo nosečniških fotografij, zvrstili številni komentarji, ki so mladi družini zaželeli veliko sreče, lepih trenutkov in blagoslovov. Staršema so mnogi, med njimi tudi znani obrazi z glasbene scene, čestitali za novo vlogo.

Mali dojenčici je pevec v porodnišnici v enem izmed svojih posnetkov že zaigral na orglice in jo že takoj po rojstvu vpeljal v glasbeni svet.

Glasbenik in pevec Igor Drvenkar se je hrvaški rock skupini Parni Valjak pridružil marca leta 2023, kjer je nasledil pokojnega ikoničnega frontmana Akija Rahimovskega. Drvenkar je še pred tem pel v skupini Otkazani let ter v skupini Gea, se predstavil tudi kot kantavtor in si hkrati gradil tudi gledališko kariero, saj je nastopil v številnih muzikalih, kot so Jezus Kristus Superstar, Lepotica in zver ter Legenda o vrtu vrtnic. Nastopal je tudi v glasbenih oddajah ter deloval kot skladatelj in producent.

