Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
7. 1. 2026,
11.00

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
starševstvo očetovstvo rojstvo otroka rojstvo otrok pevec skupina Parni valjak

Sreda, 7. 1. 2026, 11.00

1 ura, 30 minut

Pevec skupine Parni Valjak prvič postal oče, hčerki je nadel posebno ime

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Igor Drvenkar, Parni Valjak | Pevec Parnega Valjaka Igor Drvenkar se je s partnerko Noro razveselil najlepšega možnega novoletnega darila. | Foto Pixsell/Dusko Jaramaz

Pevec Parnega Valjaka Igor Drvenkar se je s partnerko Noro razveselil najlepšega možnega novoletnega darila.

Foto: Pixsell/Dusko Jaramaz

Igor Drvenkar, 34-letni pevec hrvaške rock skupine Parni Valjak, je v prvih dneh novega leta prvič postal oče. S partnerko sta hčerki nadela prav posebno ime. Novico, da se bosta s partnerko Noro razveselila naraščaja, je par razkril že avgusta lani, z oboževalci pa je nosečniške fotografije pevec delil šele na božični večer.

"Dobrodošla, mala deklica," je ob prvih skupnih fotografijah družine zapisal pevec in dodal, da se je dojenčica, ki sta jo s partnerko Noro poimenovala Lira, rodila tretjega januarja.

Tudi pod objavo o rojstvu hčerke so se, tako kot pod objavo nosečniških fotografij, zvrstili številni komentarji, ki so mladi družini zaželeli veliko sreče, lepih trenutkov in blagoslovov. Staršema so mnogi, med njimi tudi znani obrazi z glasbene scene, čestitali za novo vlogo.

Mali dojenčici je pevec v porodnišnici v enem izmed svojih posnetkov že zaigral na orglice in jo že takoj po rojstvu vpeljal v glasbeni svet.

Glasbenik in pevec Igor Drvenkar se je hrvaški rock skupini Parni Valjak pridružil marca leta 2023, kjer je nasledil pokojnega ikoničnega frontmana Akija Rahimovskega. Drvenkar je še pred tem pel v skupini Otkazani let ter v skupini Gea, se predstavil tudi kot kantavtor in si hkrati gradil tudi gledališko kariero, saj je nastopil v številnih muzikalih, kot so Jezus Kristus Superstar, Lepotica in zver ter Legenda o vrtu vrtnic. Nastopal je tudi v glasbenih oddajah ter deloval kot skladatelj in producent.

Preberite še:

Igor Drvenkar, Parni Valjak
Trendi Pevec Parnega Valjaka delil sladko skrivnost
Marko Škugor
Trendi Točno ob polnoči: priljubljeni pevec dobil hčerko
Jakov Jozinović, pevec
Trendi Kdo je mladi hrvaški pevec, ki največje dvorane razprodaja po tekočem traku?
starševstvo očetovstvo rojstvo otroka rojstvo otrok pevec skupina Parni valjak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.