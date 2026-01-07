"Spomnim se ga, ko je imel 11, 12 let in je bil še otrok. Bil je zelo živahen, igriv fant, deloval mi je 'ta pravi'. Povsod ga je bilo veliko (smeh, op. a.), željan je bil adrenalina," je spomin na prva snidenja z novim lastnikom zlatega orla Domnom Prevcem za desetletje in pol nazaj zavrtel dolgoletni sopotnik slovenske reprezentance v smučarskih skokih Jani Grilc, ki poudarja, da je Domen mentalno dozorel, ob tem pa tako močno podzavestno utrdil občutke, da ga ni strah slabega skoka. Razgovoril se je o ključnih spremembah, Domnovem napredku in mirnosti, pa tudi diskvalifikacijah, ki lahko negativno vplivajo na šport, ki mu je kot trener predan že štiri desetletja.

Slovenski smučarsko-skakalni svet se po desetih letih veseli nove prestižne zmage Slovenca na novoletni turneji. Po Primožu Peterki (sezona 1996/97) in Petru Prevc (2015/16) je turnejo štirih skakalnic osvojil Domen Prevc. Skupni imenovalec vseh treh akterjev bi med trenerji lahko poiskali v Janiju Grilcu, ki je v določenih delih kariere sodeloval prav z vsemi tremi, še vedno pa sodeluje z novim lastnikom zlatega orla.

Takole se je v torek veselila slovenska ekipa. Foto: Guliverimage

Mož, ki je pogosto v ozadju, a mu predvsem skakalci znajo pripisati zasluge – Domen ga je v pogovoru za Val 202 označil za alfa in omega slovenskih skokov –, je v trenerskem poslu že 40 let. Vse od leta 2011 je nepogrešljivi član štaba slovenske članske reprezentance, v kateri je njegov uradni naziv svetovalec trenerja.

V pogovoru za Sportal se je razgovoril o prvem stiku z Domnom, o tem, kakšen je bil kot 12-letni fantič, o njegovem dozorevanju in zadnjem obdobju, ko je z odličnimi skoki močno ozavestil dobre občutke in napredoval pri več elementih skoka, pa tudi o pereči temi diskvalifikacij.

Jani Grilc – mož iz ozadja, ki ga Domen Prevc zelo ceni. Foto: Grega Valančič

Jani, dolga leta ste še kako pomemben člen reprezentance, dobro poznate Domna. Kako ste zadnje dni doživljali prvi vrhunec sezone, novoletno turnejo?

Vse nas veseli, kako se stvari z Domnom odvijajo. Bi pa ob tem poudaril, da je že poleti skakal zelo dobro. Tiste občutke iz drugega dela lanske sezone, v katerem vemo, kakšne rezultate je imel, je prenesel v to sezono.

Poleti je skozi vse treninge zelo, zelo sledil vsebini treninga, tako pri sami kondicijski vadbi, sploh pa pri specialni vadbi. Ta močan občutek za skoke se mu je tako zasidral, da je celotno poletje zelo dobro in konstanto skakal.

Že pred zimo sem imel, glede na to, kako je skakal v pripravah in na poletnih pripravah, zelo dober občutek. A pred zimo ne veš povsem, kako je s konkurenco. Pričakovanja so bila, da bo zelo dobro začel sezono, kakor jo tudi je.

Formo je stopnjeval na tekmah, tako da smo v Oberstdorf šli kar zelo pozitivni, saj je skakal res zelo konstantno. Dobesedno ni imel kakšnih zgrešenih skokov. To pomeni, da je tako podzavestno utrdil občutke, da ga ni strah slabega skoka.

Spomin na lanski marec, ko je v Planici postavil svetovni rekord. Rekorde je postavljal tudi poleti, pravi Grilc. Foto: Grega Valančič

Poleti so bili tudi rekordi. Rekord je postavil tudi v Beljaku, kjer je skakalnica majhna. Pa tudi letos je skakal z bolj, kako bi rekel, 'konkurenčnih' zaletišč, saj si je v preteklosti znal vzeti višja zaletišča, da je imel končno hitrost na mizi višjo, tako da je lažje unovčil svoj talent.

Letos pa je tudi z bolj realnih zaletišč, takšnih, kot so na tekmi, ali pa morda z le kakšnega višjega, skakal zelo daleč na treningu. Že takrat se je videlo veliko konstantost.

Kje vidite njegov največji napredek?

Izboljšal je sam zaletni položaj, ki mu dopušča še lažji začetek odskoka, pri katerem deluje lahkotnejše. Odskok je izboljšal za kakšnih deset odstotkov. Pa tudi samo štartno moč.

"Izboljšal je sam zaletni položaj, ki mu dopušča še lažji začetek odskoka, pri katerem deluje lahkotnejše." Foto: Reuters

Posledično ima prehod čez hrbtišče z boki nekoliko višji, s smučmi bolj pod seboj. Predvsem pa ima zelo visoko hitrost v drugem delu skoka, zato tudi velikokrat tako odstopa v metrih.

Omenili ste, da je letos dosledno sledil vadbi. Sam je pred kratkim dejal, da lahko prepotrebno razliko narediš, šele ko povežeš talent, glavo in vztrajanje, konsistenco, ter da v mlajših letih predvsem konsistence ne more biti toliko, saj se še ne zavedaš povsem, zakaj je neka stvar pomembna. Kako ste sami spremljali njegovo rast?

Zagotovo gre tu eno z drugim, talent, glava, vztrajanje. On je talent, o tem ni dvoma. Pa tudi z njim ni bilo nikoli težav, vedno je treniral z neko dobro voljo, je pa res, da je imel vselej toliko energije, da mu je je malo ostajalo in jo je morda res usmeril kam drugam ter s tem v preteklosti malo izgubil osredotočenost.

Zdaj pa je res dozorel. Predvsem mentalno. Vedno ima pravo osredotočenost na vsakem treningu. In če to počneš konstantno skozi celotno leto, se mora to nekje naložiti.

"Poleti je skozi vse treninge zelo, zelo sledil vsebini treninga, tako pri sami kondicijski vadbi, sploh pa pri specialni vadbi." Foto: Aleš Fevžer

Ko je oblekel rumeno majico, je priznal, da je pritiska (medijskega in okolice) vse več, da je izziv ostajati osredotočen. A zdi se mentalno zelo močan, kot da ga zunanji dejavniki ne bi zmotili preveč.

Domen zna vso evforijo odložiti, kar se mi zdi zelo pomembno. Menim, da ni pretirano evforičen, pa tu ne mislim na čas takoj po skoku ali takoj po tekmi, ko si seveda zelo vesel, da ti je uspelo, ampak pozneje.

Vsi ti vrhunski rezultati dajejo potrditev, z njimi pridobivaš samozavest. On je pri tem zelo dosleden in se lahko hitro osredotoči nazaj na delo, na skoke, na nadaljevanje tekme. Ne prepusti se evforiji, temveč ostaja v svojem ritmu, svojem svetu.

Koliko pa v reprezentanci delate na tem, kako ostati miren, osredotočen?

Že karakterno je Domen tak človek, da se dobro zaveda pomena mirnosti. Tudi Peter je bil precej podoben. Nekatere izkušnje je lahko prevzel od brata, da ve, zakaj dela, da ve, kako je treba pristopiti, če želi narediti vrhunski rezultat.

"Evforijo zna odložiti, kar se mi zdi zelo pomembno," izpostavlja dejavnik mirnosti, na katerega se lahko Domen zanaša. Foto: Guliverimage

Na treningih seveda poudarjamo osredotočenost, o tem vedno govorimo, ampak pomembno je, da ima tudi med tekmami svoj mir, da glava ostaja mirna in na pravem mestu, da stvari ne uidejo iz rok … Je pa to naporno, ker je sezona dolga. A glede na Domnov značaj verjamem, da bo zdržal. Upam samo, da ne bo kakšne poškodbe ali kakšne nepotrebne diskvalifikacije.

Omenili ste Petra. Se da med njima povleči še kakšno vzporednico?

Morda to, da je med kariero, ko je še skakal, znal prav na tekmah realizirati res dobre skoke, da je bil morda na tekmah včasih še boljši kot na samem treningu – če bi gledal povprečje treninga. Da je znal pokazati najboljše skoke ravno na tekmi.

Po tej plati je tudi Domen podobno močan, saj se zna res dobro pripraviti na tekmo. Tudi če morda kakšen skok na treningu ni odličen, na tekmi najde spet prave občutke in z neko mirnostjo pride do vrhunske izvedbe.

Tako pri Petru kot pri Domnu izpostavlja pomembnost, da sta znala, Domen še zdaj, na tekmi prikazati najboljše skoke. Foto: www.alesfevzer.com

Domna poznate že lep čas. Kakšen je bil, ko ste ga prvič videli, ko sta prvič sodelovala?

Prvi spomini nanj segajo še tja, ko je imel morda 11, 12 let, ko je bil res še otrok. Takrat sem z njim sicer sodeloval bolj posredno, saj sem imel v klubu tekmovalce, ki so bili nekoliko starejši, a sem kljub temu pomagal tudi v tej skupini mlajših.

Že od takrat se ga spomnim kot zelo živahnega, igrivega fanta. Videlo se je, da ima nekaj več, deloval mi je 'ta pravi'. Povsod ga je bilo veliko (smeh, op. a.), željan je bil adrenalina, skokov.

Redno pa smo začeli sodelovati z njim po 15. letu, ko je bil še v mladinski reprezentanci in je še kot mladinec prišel k nam v A-ekipo, ki jo je vodil Goran Janus, pri katerem sem bil takrat pomočnik.

Že takrat je zmagoval s tisto svojo tehniko, a takrat so bili dresi malo večji, on pa je imel res dober občutek za let, bil je zelo pogumen in ni skoraj nikoli narobe odreagiral. Potem pa je bilo treba slediti samem razvoju in negovati njemu primerno tehniko. "Spomnim se ga kot zelo živahnega, igrivega fanta. Videlo se je, da ima nekaj več, deloval mi je 'ta pravi'. Povsod ga je bilo veliko (smeh, op. a.), željan je bil adrenalina, skokov." Foto: Aleš Fevžer

Meni je bilo z njim vedno lepo delati, še zdaj mi je, saj ni zakompliciran fant, je naraven. Nikoli na trenerjeve besede ni odreagiral z živčnostjo, ampak skozi pogovor, vedno ga je zanimalo, zakaj je to tako, zakaj tako.

Ob obeh Prevcih ste bili vpeti tudi v delo s Primožem Peterko. Kako različni so si akterji?

Uf, tu pa je zelo veliko razlika. Dejstvo je, da je Primož zelo hitro prišel v vrh in držal tri, štiri leta. Tudi Domen je imel na začetku obdobje tistih tekem v prvem delu sezone, potem pa ga je malo zmanjkalo, saj je bil res še zelo mlad.

Pri Petru pa je bila zgodba drugačna. V vrh je prihajal bolj počasi, postopoma, malo kasneje je prišel na stopničke. Pred tem je imel veliko petih, četrtih mest, ko je bil na stopničkah, pa se je tam tudi obdržal, a je za to potreboval dve, tri leta, ni bil to skok čez noč. In potem je tudi držal. Upamo, da bo tudi Domen še nekaj časa držal, saj je še razmeroma precej mlad.

Grilc o tem, kaj mu kot nekomu, ki je že več desetletij v skokih, pomeni tekmovanje s tako dolgo tradicijo, kot jo ima novoletna turneja:

Odkar pomnim, je bil to vedno prvi vrhunec sezone – ne glede na to, koliko vrhuncev in kakšni vrhunci so bili še v sezoni. Rezultati z novoletne turneje so cenjeni. V tem času leta je res veliko pozornosti namenjene skokom, še več kot pred njo in po njej. Novoletna turneja tako pri meni kotira zelo visoko.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Sezona bo dolga, ste dejali, vrhuncev je veliko, tudi svetovno prvenstvo v poletih ni daleč. Na kaj bo treba najbolj paziti?

Treba bo iti iz tedna v teden, zelo paziti na regeneracijo, na razmerje med počitkom, treningom in tekmami. Upajmo tudi, da Domen ne bo kaj zbolel ali pa se poškodoval. Če bo tako, kot je bilo do zdaj, bo super. Vemo pa, da je po navadi še bolj dominiral v drugem delu sezone.

Za konec se dotakniva še teme, o kateri se na trenutke govori še več kot o samih skokih. Diskvalifikacije. Kako gledate na nova pravila, nov režim nadzora opreme?

Strinjam se, da je to vse skupaj vzelo preveč pozornosti. Plaz pripomb, da je treba nekaj spremeniti, se je vsul po norveški aferi, so pa pri nekaterih diskvalifikacijah tako majhna odstopanja … Težko je loviti te milimetre. Vemo, da se material razteza, krči ... Tako da je težko.

Precej stresno je tako za tekmovalca kot za spremljevalno osebje. Pri nas na primer za Gašperja Berlota, ki se vse večere ukvarja s tem.

"Nastala je velika težava, ljudje težko razumejo vse skupaj. Bojim se, da se lahko zgodi, da bo, če bodo šli preveč v skrajnost, gledanost skokov padla." Foto: Guliverimage

Malo preveč ekstremno so šli v to. Ne vem, če bi hoteli, bi pri vsakem lahko verjetno kaj našli, glede na to, kako so zaostrili pravila.

Se mi pa zdi predvsem narobe to, da so nekateri tekmovalci na kontroli po dve, tri, pet minut, naši pa so bili, na primer Domen, vsak skok na kontroli po 10, 15 minut. Pa ne samo on, tudi Timi, Lanišek .... Menim, da to ni prav, saj ne moreš vsakega 15 minut kontrolirati, ker ne prideš skozi.

Težko je najti neko pošteno mejo, kako to kontrolirati, da je pravici zadoščeno. Menim, da si je Fis s temi pravili precej otežila delo. Zdaj je veliko hude krvi, ljudje se sprašujejo, zakaj ta, zakaj ta ne … Nastala je velika težava, ljudje težko razumejo vse skupaj. Bojim se, da bo, če bodo šli preveč v skrajnost, gledanost skokov padla.

Grilc kot trener v klubskem ustroju deluje že od leta 1986, zadnjih 15 let pa je del A-reprezentance. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Jani, elana in volje, da še naprej pomagate reprezentanci, vam kar ne zmanjka.

Zaenkrat ne. Je pa res že dolga. S klubom kot trener delam že od leta 1986, 40 let, kar pomeni, da smo res že stari. V reprezentanci sem tudi že dolgo, od mladinske reprezentance, nato sem pomagal pri B-ekipi, od leta 2011 pa sem v ekipi A. Volja je še, a počasi bo verjetno dovolj.