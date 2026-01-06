45-letna Venus Williams namučila peto nosilko

V Avstraliji in na Novi Zelandiji poteka kopica turnirjev, na katerih se najboljši teniški igralci in igralke ogrevajo za prvi letošnji vrhunec, OP Avstralije v Melbournu. Prva igralka sveta Arina Sabalenka je v Brisbanu prepustila španski tekmici le eno igro, v moškem delu turnirja pa je prišlo do številnih izpadov nosilcev. V Aucklandu je 45-letna ameriška veteranka Venus Williams namučila petopostavljeno Poljakinjo Magdo Linette. 53. igralka sveta je zmagala s 6:4, 4:6 in 6:2.