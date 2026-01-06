Torek, 6. 1. 2026, 11.26
43 minut
Teniški globus, 6. januar
45-letna Venus Williams namučila peto nosilko
V Avstraliji in na Novi Zelandiji poteka kopica turnirjev, na katerih se najboljši teniški igralci in igralke ogrevajo za prvi letošnji vrhunec, OP Avstralije v Melbournu. Prva igralka sveta Arina Sabalenka je v Brisbanu prepustila španski tekmici le eno igro, v moškem delu turnirja pa je prišlo do številnih izpadov nosilcev. V Aucklandu je 45-letna ameriška veteranka Venus Williams namučila petopostavljeno Poljakinjo Magdo Linette. 53. igralka sveta je zmagala s 6:4, 4:6 in 6:2.
Izidi:
- Hongkong, ATP 250 (730.000 dolarjev):
- 1. krog:
Alexandre Muller (Fra/7) - Miomir Kecmanović (Srb) 7:5, 6:4;
Lorenzo Sonego (Ita/5) - Rei Sakamoto (Jpn) 6:2, 7:6 (4);
Martin Etcheverry Tomas (Arg) - Valentin Royer (Fra) 6:4, 7:5;
Coleman Wong Chak Lam (Hkg) - Mariano Navone (Arg) 6:3, 7:5;
Michael Mmoh (ZDA) - Alejandro Tabilo (Čil) 7:5, 6:4;
Gabriel Diallo (Kan/6) - Jesper De Jong (Niz) 6:4, 7:6 (7);
- Brisbane, ATP 250 (690.140 dolarjev):
- 1. krog:
Aleksandar Kovacevic (ZDA) - Nick Kyrgios (Avs) 6:3, 6:4;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) - Tommy Paul (ZDA/4) 7:6 (2), 3:6, 7:6 (6);
Raphael Collignon (Bel) - Denis Shapovalov (Kan/5) 6:4, 6:2;
Brandon Nakashima (ZDA) - Alejandro Davidovich (Špa/2) 7:6 (4), 6:4;
Cameron Norrie (VBr/7) - Ugo Humbert (Fra) 1:6, 7:6 (6), 7:5;
Rinky Hijikata (Avs) - Adam Walton (Avs) 6:3, 6:2;
- Brisbane, WTA 500 (1.206.446 dolarjev):
- 2. krog:
Aryna Sabalenka (Blr/1)- Cristina Bucsa (Špa) 6:0, 6:1;
Diana Shnaider (Rus/12) - Anastazija Potapova (Rus) 6:1, 6:3;
Madison Keys (ZDA/5) - McCartney Kessler (ZDA) 6:4, 6:3;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/7) - Sofia Kenin (ZDA) 7:6 (2), 6:3;
Sorana Cirstea (Rom) - Jelena Ostapenko (Lat/14) 6:2, 7:6 (5);
- Auckland, WTA 250 (283,347 dolarjev):
- 1. krog:
Ella Seidel (Nem) - Monique Barry (NZl) 6:2, 6:1;
Sonay Kartal (VBr) - Janice Tjen (Idn/6) 6:1, 6:7 (4), 6:3;
Magda Linette (Pol/5) - Venus Williams (ZDA) 6:4, 4:6, 6:2;
Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Alycia Parks (ZDA) 6:2, 7:5;
Elina Svitolina (Ukr/1) - Varvara Gracheva (Fra) 6:3, 6:1;
Alexandra Eala (Fil/4) - Donna Vekic (Hrv) 4:6, 6:4, 6:4.