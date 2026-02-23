Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Opolnoči podražitev naftnih derivatov

bencin gorivo bencinska črpalka | Cene bodo veljale do vključno 9. marca, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. | Foto Shell Adria

Cene bodo veljale do vključno 9. marca, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Foto: Shell Adria

Opolnoči se bodo ob nespremenjenih trošarinah zvišale regulirane cene naftnih derivatov. 95-oktanski bencin se bo podražil za 1,5 centa na 1,436 evra, dizelsko gorivo za 0,3 centa na 1,465 evra za liter in kurilno olje za 0,3 centa na 1,071 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 9. marca, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Trošarin vlada ni spremenila

Vlada trošarin ni spremenila. Za neosvinčeni bencin je določena v višini 0,49934 evra na liter, za dizel 0,43869 evra na liter ter za kurilno olje 0,17700 evra na liter.

Nespremenjene so ostale tudi marže trgovcev, ki lahko znašajo največ 0,0994 evra na liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra na liter dizelskega goriva ter 0,08 evra na liter kurilnega olja.

Kakšne bi bile cene, če jih ne bi regulirali?

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva liter 95-oktanskega bencina stal okoli 1,516 evra, liter dizelskega goriva okoli 1,546 evra in liter kurilnega olja okoli 1,174 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

