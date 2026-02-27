Letna stopnja inflacije v Sloveniji je februarja znašala 2,9 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke več kot januarja in 1,3 odstotne točke več kot februarja lani. Na mesečni ravni so se cene februarja zvišale za 0,6 odstotka, potem ko so se januarja znižale za 0,5 odstotka, je danes objavil statistični urad.

Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 2,8 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za štiri odstotke, poltrajno blago za 0,8 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga v povprečju ostale nespremenjene.

K letni inflaciji so največ (1,3 odstotne točke) prispevale za 10,7 odstotka višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Z 0,7 odstotne točke so sledile 3,6-odstotne podražitve hrane in brezalkoholnih pijač, po 0,3 odstotne točke pa so inflacijo zvišale še za 6,1 odstotka višje cene v zdravstvu ter 5,6-odstotne podražitve alkoholnih pijač in tobaka.

Po drugi strani so inflacijo za 0,4 odstotne točke ublažile za 2,3 odstotka nižje cene v skupini prevoz.

Na mesečni ravni počitniški paketi na prvem mestu

Na mesečno inflacijo so najbolj (za 0,2 odstotne točke) vplivale 4,2-odstotne podražitve počitniških paketov. Po 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene trdnih goriv (za 9,3 odstotka), zavarovanj, povezanih s prevozom (za 7,7 odstotka), goriv in maziv za osebna prevozna sredstva (za 1,8 odstotka) ter preostale mesečne podražitve.

Večjih pocenitev, ki bi ublažile mesečno inflacijo, statistiki februarja niso zaznali.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila februarja 2,8-odstotna oziroma 0,9 odstotne točke višja kot februarja lani. Na mesečni ravni so se cene zvišale za 0,6 odstotka. Cene storitev so bile v tej primerjavi na letni ravni v povprečju višje za 3,9 odstotka, blaga pa za 2,2 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,2 odstotka in poltrajno blago za 0,8 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,1 odstotka.