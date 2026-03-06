Domen Prevc diskvalificiran, a veliki globus je kljub temu že njegov!

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je bil na tekmi v Lahtiju z eno serijo, v kateri je bil najdaljši, diskvalificiran (neustrezna dolžina smuči), a je kljub diskvalifikaciji že potrdil veliki kristalni globus, saj Rjoju Kobajaši sedem posamičnih tekem pred koncem zaostaja več kot 700 točk. S tem je zaokrožil redek skakalni karierni grand slam – veliki kristalni globus, naslov svetovnega prvaka v smučarskih skokih, naslov svetovnega prvaka v poletih, olimpijsko zlato na veliki skakalnici, osvojena novoletna turneja –, kar mu je uspelo kot drugemu skakalcu v zgodovini. Pred njim se je pod podvig v osemdesetih letih prejšnjega stoletja podpisal le Matti Nykänen. V soboto bo tu še druga posamična tekma, v nedeljo pa superekipna tekma. Po Prevčevi diskvalifikaciji je prvič v karieri zmagal Philipp Raimund, ki je preprečil rekordno sedmo zaporedno zmago Prevca, drugi Daniel Tschofenig, tretji pa Vladimir Zografski. Do točk sta od Slovencev prišla le Anže Lanišek (15.) in Rok Oblak (25.).

Dan po tem, ko je Nika Prevc z zmago v Lahtiju potrdila tretji zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala, se je število Prevcev z osvojeno kristalno lovoriko povečalo na tri. Niki in Petru se je kljub diskvalifikaciji pridružil Domen Prevc, za katerim je sanjsko leto.

V zgolj 12 mesecih je zbral vse največje lovorike. Postal je svetovni nordijski prvak, osvojil novoletno turnejo, postal svetovni prvak v poletih, nato še olimpijski prvak na posamični tekmi, zdaj pa potrdil še skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, v katerem ga nihče več ne more ujeti. Sedem individualnih preizkušenj pred koncem sezone ima namreč pred najbližjim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem 721 točk prednosti.

Kljub diskvalifikaciji mu je uspelo v Nykänenovi domovini

Do zdaj je tak karierni skakalni grand slam uspel le eni osebi, pokojnemu finskemu šampionu Mattiju Nykänenu sredi osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Matti Nykänen, ki je kot prvi zaokrožil karierni grand slam, je navduševal v 80. letih preteklega stoletja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prevcu je to uspelo prav v Nykänenovi domovini. Na tekmi z zgolj eno serijo, pred katero niso izvedli kvalifikacij, pač pa je nastopilo kar 67 tekmovalcev, je 26-letnik sicer skočil 129 metrov, kar je bila daljava tekme, a je bil po skoku zaradi centimetra predolgih smuči diskvalificiran. S tem je tudi konec njegovega zmagovitega niza, napadal je rekordno sedmo zaporedno posamično zmago v svetovnem pokalu.

Prva zmaga za Nemca Raimunda

Zmaga je tako prvič v karieri pripadla Nemcu Philippu Raimundu (122,5 metra), ki je za 0,7 točke prehitel Avstrijca Daniela Tschofeniga (124,5) in za 2,1 točke tretjega Bolgara Vladimirja Zografskega.

Philipp Raimund se veseli premierne posamične zmage svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Ob diskvalificiranem Prevcu so nastopili še štirje Slovenci. Do točk sta prišla dva. Anže Lanišek (117 metrov) je končal na 15. mestu, Rok Oblak (114,5) pa je točke ujel s 25. mestom. Žak Mogel (109,5) in Timi Zajc (119,5) sta na 33. in 35. mestu ostala brez točk.

Smučarski skoki, Lahti, tekma (m):

Svetovni pokal, skupni zmagovalci: 1980 Hubert Neuper (Avt)

1981 Armin Kogler (Avt)

1982 Armin Kogler (Avt)

1983 Matti Nykänen (Fin)

1984 Jens Weissflog (NDR)

1985 Matti Nykänen (Fin)

1986 Matti Nykänen (Fin)

1987 Vegaard Opaas (Nor)

1988 Matti Nykänen (Fin)

1989 Jan Boklöv (Šve)

1990 Ari-Pekka Nikkola (Fin)

1991 Andreas Felder (Avt)

1992 Toni Nieminen (Fin)

1993 Andreas Goldberger (Avt)

1994 Espen Bredesen (Nor)

1995 Andreas Goldberger (Avt)

1996 Andreas Goldberger (Avt)

1997 Primož Peterka (Slo)

1998 Primož Peterka (Slo)

1999 Martin Schmitt (Nem)

2000 Martin Schmitt (Nem)

2001 Adam Malysz (Pol)

2002 Adam Malysz (Pol)

2003 Adam Malysz (Pol)

2004 Janne Ahonen (Fin)

2005 Janne Ahonen (Fin)

2006 Jakub Janda (Češ)

2007 Adam Malysz (Pol)

2008 Thomas Morgenstern (Avt)

2009 Gregor Schlierenzauer (Avt)

2010 Simon Ammann (Švi)

2011 Thomas Morgenstern (Avt)

2012 Anders Bardal (Nor)

2013 Gregor Schlierenzauer (Avt)

2014 Kamil Stoch (Pol)

2015 Severin Freund (Nem)

2016 Peter Prevc (Slo)

2017 Stefan Kraft (Avt)

2018 Kamil Stoch (Pol)

2019 Ryoyu Kobayashi (Jap)

2020 Stefan Kraft (Avt)

2021 Halvor Egner Granerud (Nor)

2022 Ryoyu Kobayashi (Jap)

2023 Halvor Egner Granerud (Nor)

2024 Stefan Kraft (Avt)

2025 Daniel Tschofenig (Avt)

2026 Domen Prevc (Slo) Vir: STA



Trening, rezultati (Lahti): 1. Domen Prevc (Slo) 128,5 metra (83,4 točke)

2. Daniel Tschofenig (Avt) 127,5 (82,5)

3. Jan Hörl (Avt) 125 (78,3)

4. Manuel Fettner (Avt) 127 (76,7)

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 123 (74,3)

6. Halvor Enger Granerud (Nor) 122,5 (73,6)

7. Philipp Raimund (Nem) 122 (72,7)

8. Johann Andre Forgang (Nor) 123 (71,8)

9. Anže Lanišek (Slo) 121 (70,7)

10. Vilho Palosaari (Fin) 120,5 (68,7)

...

17. Timi Zajc (Slo) 118 (64,8)

27. Žak Mogel (Slo) 115 (58,8)

31. Rok Oblak (Slo) 114,5 (55,7)

Smučarski skoki, Lahti, trening (m):