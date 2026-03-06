Skakalna kraljica Nika Prevc do nove zmage: Zato nasmeh na naših obrazih

Nika Prevc je z novo zmago v Lahtiju potrdila, zakaj je kraljica smučarskih skokov. V petek je bila vnovič najboljša med vsemi in vknjižila 16. zmago, s katero je postavila absolutni rekord po številu osvojenih zmag v eni sezoni. Na drugem mestu je bila Norvežanka Anna Odine Stroem. Nika Vodan je po prvi seriji, v kateri je bila tretja, v drugo skočila nekoliko slabše in pristala na enajstem mestu.

Nika Prevc je že v četrtek spisala nov mejnik, ko je dosegla 15. zmago v sezoni ter si zagotovila veliki kristalni globus in skupno zmago v svetovnem pokalu. S tem je osvojila tretji zaporedni globus in postala prva slovenska športnica s takšnim dosežkom.

A sezono nadaljuje v istem ritmu. Nika je tudi danes v prvi seriji opravila vrhunsko delo, celoto pa zaokrožila v drugi seriji in drugo Anno Odine Stroem premagala za 14,5 točke. Tretja Nozomi Marujama je zaostajala že za 29,9 točke.

"Ne vem, všeč mi je tukaj. Rada skačem tukaj. Ta skakalnica mi daje dobre občutke. V drugem delu skoka sploh. Vedno rada tu skačem," je v mednarodnem prenosu dejala slovenska šampionka in o razmerah dejala: "Razmere so bile prave in zato nasmeh na naših obrazih. Upam, da bom ostala v enaki pripravljenosti tudi v Oslu."

Po prvi seriji je odlično kazalo Niki Vodan na tretjem mestu, a je v drugo skočila nekoliko slabše in nazadovala na 11. mesto. Povratnica v svetovni pokal Ema Klinec je petkovo preizkušnjo končala na 17. mestu.

Do točk je skočila še Katra Komar, ki je bila 29., medtem ko sta bili Taja Bodlaj in Jerica Jesenko preskromni, da bi osvojili točke svetovnega pokala.

Smučarski skoki, Lahti, tekma:

