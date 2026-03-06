Družina Prevc ima tri člane z velikim kristalnim globusom

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je kljub diskvalifikaciji v Lahtiju potrdil skupno zmago v svetovnem pokalu in tako postal tretji član družine Prevc, ki se bo lahko pohvalil z velikim kristalnim globusom. Tako kot sestra Nika, ki je tretjo zaporedni globus potrdila dan prej, ga bo preje ob zaključku sezone konec meseca v Planici.

Družina Prevc ima od petka tri člane, ki se lahko pohvalijo z velikim kristalnim globusom. Po Petru in Niki, ki je v četrtek potrdila že svoj tretji zaporedni veliki globus, ga je v Lahtiju dan zatem v teoriji potrdil še Domen. In to kljub diskvalifikaciji.

26-letnik je postal drugi skakalec v zgodovini, prvi ob pokojnem Fincu Mattiju Nykänenu, ki je zaokrožil karierni skakalni grand slam. Ta vključuje pet velikih naslovov v smučarskih skokih: Prevc je v zgolj enem letu postal svetovni prvak v smučarskih skokih, svetovni prvak v poletih, olimpijski prvak na veliki skakalnici, zmagovalec novoletne turneje in zmagovalec svetovnega pokala.

Nika do tretjega zaporednega kristala, kar je uspelo le Lundby in Malyszu

Šele 20-letna smučarska skakalka Nika Prevc še tretjo sezono zapored vodi v svetovnem pokalu. V tem ima neulovljivo prednost pred najbližjo zasledovalko Nozomi Marujama, kar pomeni, da bo še tretjo sezono zapored osvojila kristalni globus za skupno zmago.

Nika Prevc je na tekmi v Lahtiju tudi teoretično potrdila skupno zmago svetovnega pokala in s trem tretji zaporedni veliki kristalni globus. To ji je uspelo kot prvi slovenski športnici. Do zdaj je bila izenačena s Primožem Peterko, zdaj bo sama rekorderka. Foto: Guliverimage

S tem je postala prva slovenska zimska športnica, ki se bo lahko pohvalila, da ima doma tri velike globuse. Tretjega zaporednega bo prejela ob koncu meseca v Planici, ko bodo nekatere skakalke sploh prvič letele na Letalnici bratov Gorišek.

Do zdaj sta trikrat zapored skupna zmagovalca svetovnega pokala postala le upokojeni poljski šampion Adam Malysz in norveška skakalna upokojenka Maren Lundby.

Prevc je lani izenačila dosežek Primoža Peterke (1996/97, 1997/98), ki je kot prvi in do lani edini Slovenec osvojil dva velika kristalna globusa.

Primož Peterka Foto: Reuters

Veliki "posamični" kristalni globus so enkrat osvojili še Tina Maze (2012/13), Žan Košir (2014/15), Peter Prevc (2015/16) in Nika Križnar (2020/21). Skakalke so globus za skupno zmago v pokalu narodov osvojile v sezoni 2021/22.

Peter Prevc je redno prejemal kristalne globuse. Foto: Guliverimage

Osem v poletih in osem v alpskem smučanju

Še veliko bolj pester je nabor slovenskih dobitnikov malih globusov. V vitrini jih imajo več kot 20, od tega osem malih v smučarskih poletih – tri je osvojil Peter Prevc. Dvakrat je bil v poletih najboljši Robert Kranjec, po enkrat pa Peterka, Žiga Jelar in Domen Prevc.

Tina Maze je veliki kristalni globus osvojila leta 2013. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Osem malih kristalnih globusov so osvojili alpski smučarji. Po dva Tina Maze in Ilka Štuhec, po enega pa Rok Petrovič, Bojan Križaj, Mateja Svet in Špela Pretnar.

Košir s tremi v eni sezoni

V izjemni sezoni, ko je osvojil tudi veliki globus, se je dveh malih globusov veselil tudi deskar Žan Košir, mali globus sta osvojila tudi deskarja Dejan Košir in Tim Mastnak.

Žan Košir s trojčkom globusov iz sezone 2014/15 Foto: Ana Kovač

Mali globus je v smučarskem krosu osvojil Filip Flisar, ki je pred dnevi odpeljal simbolično zadnjo furo in na slavnostni podelitvi znova prejel globus.

Štirje mali kristalni globusi so v roke Slovenk šli tudi v smučarskih tekih, v seštevku sprinta je trikrat zmagala Petra Majdič in enkrat Anamarija Lampič, ki se je preselila v biatlon.

Petra Majdič je osvojila tri male globuse. Foto: www.alesfevzer.com

Skakalke z globusom za pokal narodov

Poseben dosežek je v sezoni 2021/22 uspel slovenski ženski skakalni reprezentanci, ko je prvič zmagala v pokalu narodov in si priborila kristalno lovoriko.

Slovenke so v sezoni 2021/22 osvojile pokal narodov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovenci z globusi:

